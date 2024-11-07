Появилось видео из дома в Ярково, где убили семью

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Предположительно, мужчина убил сожительницу и ее дочь, а затем покончил собой
Предположительно, мужчина убил сожительницу и ее дочь, а затем покончил собой Фото:

СУ СК России по Тюменской области опубликовали видео из дома в селе Ярково, где 7 ноября были обнаружены тела ребенка и двух взрослых. Ранее сообщалось, что у родителей зафиксированы огнестрельные ранения, у несовершеннолетней девочки — резаные раны на шее.

На кадрах сотрудники следственного комитета осматривают дом, в котором проживала семья. На полу в одной из комнат лежит нож.

Тройное убийство произошло в Ярково. Предположительно, мужчина убил сожительницу и ее дочь, а затем покончил собой. URA.RU выехало на место происшествия. 

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СУ СК России по Тюменской области опубликовали видео из дома в селе Ярково, где 7 ноября были обнаружены тела ребенка и двух взрослых. Ранее сообщалось, что у родителей зафиксированы огнестрельные ранения, у несовершеннолетней девочки — резаные раны на шее. На кадрах сотрудники следственного комитета осматривают дом, в котором проживала семья. На полу в одной из комнат лежит нож. Тройное убийство произошло в Ярково. Предположительно, мужчина убил сожительницу и ее дочь, а затем покончил собой. URA.RU выехало на место происшествия. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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