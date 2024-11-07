Предположительно, мужчина убил сожительницу и ее дочь, а затем покончил собой
СУ СК России по Тюменской области опубликовали видео из дома в селе Ярково, где 7 ноября были обнаружены тела ребенка и двух взрослых. Ранее сообщалось, что у родителей зафиксированы огнестрельные ранения, у несовершеннолетней девочки — резаные раны на шее.
На кадрах сотрудники следственного комитета осматривают дом, в котором проживала семья. На полу в одной из комнат лежит нож.
Тройное убийство произошло в Ярково. Предположительно, мужчина убил сожительницу и ее дочь, а затем покончил собой. URA.RU выехало на место происшествия.
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