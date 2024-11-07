На бизнесмена из Кургана завели дело из-за долгов перед сотрудниками

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области возбудили уголовное дело против индивидуального предпринимателя, который подозревается в полной невыплате заработной платы своим 23 работникам. Общая сумма долга работодателя перед сотрудниками — свыше 770 тысяч рублей. Об этом сообщило СУ СК России по Курганской области.
По информации следствия, несмотря на наличие нужной суммы денег, предприниматель не выплатил зарплату своим сотрудникам. «Фактически подозреваемый имел финансовую возможность для погашения задолженности перед своими сотрудниками», — сообщают из Следственного комитета в telegram-канале управления.
В рамках расследования устанавливаются все работники, по отношению к которым имеется задолженность. Следствие принимает меры к погашению задолженности и сбору необходимых доказательств по делу. Также проводятся обыски для изъятия финансово-хозяйственных документов и иных предметов, важных для расследования, пишет telegram-канал.
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