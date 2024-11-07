В Челябинске среди офисных работников больше всех стали зарабатывать логисты. Их зарплата за год выросла на 34% до 88 тысяч рублей. Также больше других клерков стали зарабатывать инженеры и проектировщики — 80 тысяч и 72 тысячи рублей соответственно, сообщили 7 ноября в пресс-службе «Авито Работа».
«В Челябинске помимо IT-специалистов и работников, чей доход напрямую зависит от процентов со сделок, самые высокие зарплаты предлагают кандидатам на должность логиста. Соискатели на эти позиции могут рассчитывать в среднем на 88 тысяч рублей в месяц за полный рабочий день (+34% за год)», — сообщили в пресс-службе.
На втором месте в рейтинге самых высокооплачиваемых специалистов среди офисных сотрудников оказалась профессия инженера. Соискателям на эту позицию предлагают в среднем около 79 тысяч 972 рубля в месяц. Их зарплаты за год поднялись на 27%. На третьем месте — проектировщики со средними зарплатами в размере 72 тысяч за месяц. У специалистов в данной должности зарплаты поднялись лишь на 3%.
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