Стало известно, кто из офисных работников зарабатывает больше всех в Челябинске. Инфографика

В Челябинске больше всех в офисе зарабатывают логисты
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У логистов в городе зарплата за год выросла на 34% до 88 тысяч рублей
У логистов в городе зарплата за год выросла на 34% до 88 тысяч рублей Фото:

В Челябинске среди офисных работников больше всех стали зарабатывать логисты. Их зарплата за год выросла на 34% до 88 тысяч рублей. Также больше других клерков стали зарабатывать инженеры и проектировщики — 80 тысяч и 72 тысячи рублей соответственно, сообщили 7 ноября в пресс-службе «Авито Работа».

«В Челябинске помимо IT-специалистов и работников, чей доход напрямую зависит от процентов со сделок, самые высокие зарплаты предлагают кандидатам на должность логиста. Соискатели на эти позиции могут рассчитывать в среднем на 88 тысяч рублей в месяц за полный рабочий день (+34% за год)», — сообщили в пресс-службе.

На втором месте в рейтинге самых высокооплачиваемых специалистов среди офисных сотрудников оказалась профессия инженера. Соискателям на эту позицию предлагают в среднем около 79 тысяч 972 рубля в месяц. Их зарплаты за год поднялись на 27%. На третьем месте — проектировщики со средними зарплатами в размере 72 тысяч за месяц. У специалистов в данной должности зарплаты поднялись лишь на 3%.

Самые высокооплачиваемые офисные профессии в Челябинске в 2024 году
Самые высокооплачиваемые офисные профессии в Челябинске в 2024 году
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске среди офисных работников больше всех стали зарабатывать логисты. Их зарплата за год выросла на 34% до 88 тысяч рублей. Также больше других клерков стали зарабатывать инженеры и проектировщики — 80 тысяч и 72 тысячи рублей соответственно, сообщили 7 ноября в пресс-службе «Авито Работа». «В Челябинске помимо IT-специалистов и работников, чей доход напрямую зависит от процентов со сделок, самые высокие зарплаты предлагают кандидатам на должность логиста. Соискатели на эти позиции могут рассчитывать в среднем на 88 тысяч рублей в месяц за полный рабочий день (+34% за год)», — сообщили в пресс-службе. На втором месте в рейтинге самых высокооплачиваемых специалистов среди офисных сотрудников оказалась профессия инженера. Соискателям на эту позицию предлагают в среднем около 79 тысяч 972 рубля в месяц. Их зарплаты за год поднялись на 27%. На третьем месте — проектировщики со средними зарплатами в размере 72 тысяч за месяц. У специалистов в данной должности зарплаты поднялись лишь на 3%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...