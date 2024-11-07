Прокуратура проиграла в споре с мэрией Александровска

Коллегия Пермского краевого суда отклонила апелляционную жалобу прокуратуры на предмет наличия конфликта интересов у мэра Александровска Ольги Лавровой и ее бывшего заместителя Владимира Белобаржевского. Решение Пермского краевого суда передает корреспондент URA.RU из зала суда.
«Суд постановил оставить решение Ленинского районного суда в силе. Апелляционную жалобу прокуратуры отклонить», — решила судебная коллегия. Во время рассмотрения прокуроры настаивали на том, что Лаврова и Белобаржевский жили вместе, значит у мэра Александровска был конфликт интересов, когда она выписывала премии своему возлюбленному. Защита парировала тем, что премии были в рамках установленных лимитов и не один Белобаржевский их получал, а множество сотрудников администрации муниципалитета.
Стало известно также, что изначально прокуратура зацепилась за то, что на выписываемые премии не были оформлены необходимые документы. По словам защиты Лавровой, это была общая ошибка, которую чиновники исправили сразу после представления сотрудников прокуратуры.
О том, что у Лавровой служебный роман с Белобаржевским и это является конфликтом интересов, прокуроры обратили внимание в конце 2023 года. Спустя полгода надзорное ведомство передало материалы дела в суд. Летом первая инстанция посчитала, что Лаврову не следует увольнять за выписанные премии, решение Ленинского райсуда подержал и краевой суд.
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