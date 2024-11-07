На выходных челябинцев приглашают на вечеринку «Гэтсби» и стендап с гаданием. Афиша

08 ноября 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

На одном из стендапов сделают личный расклад на ситуацию — подойдет для смелых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске на выходных, 9 и 10 ноября, выступят челябинские юмористы, которые совместят стендап и гадание на картах «Таро». Ожидается спектакль-вечеринка «Великий Гэтсби» с эстетикой 1920-х годов. О том, где пройдут чайные церемонии, интеллектуально-литературная битва, а также другие культурные события — в материале URA.RU. Тематические вечеринки для взрослых Макс Фест «Египет» проведут в ресторане «Максимилианс». Смысл серии данных тематических вечеринок — путешествия. В рамках мероприятия воссоздадут атмосферу Египта, проведут развлекательную программу с розыгрышами и подарками. Ожидаются также ритмичные шоу-номера. Стоимость — от 1350 рублей. Фишкой дресс-кода на хэллоуинское мероприятие является — костюм и грим Фото: Дмитрий Сухоросов © URA.RU Secret Party устраивает одну их последних вечеринок в тематике Хэллоуина в клубе OZZ. Главным элементом мероприятия послужат костюмы и грим гостей. На сцене также появится специальный гость, который устроит вечер ужаса. Стоимость билетов — от 599 рублей. В арт-оранжерее «ЛюбаПетя» 9 ноября пройдет иммерсивный спектакль-вечеринка «Великий Гэтсби». Зрителей ожидает роскошь и танцы 1920-х годов, а также покер. Уточняется, что абсолютно каждый гость станет участником драматичной истории романа. Стоимость посещения — 2100 рублей. Стендапы: шоу с тарологом В кофейне Coffee Cake 9 ноября устроят вечер стендапа, совмещенного с раскладом на картах таро. На шоу профессиональный таролог сделает расклад прямо на сцене. Ответ будет подвержен всеобщему обсуждению и станет интересным мотивом для шуток. Стоимость посещения — 300 рублей. После ответа от карт «Таро» вашу ситуацию разберут с юмором и публично Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Лапша на уши» — такое юмористическое шоу проведут в Drunke pub 10 ноября. Стендап будет отличаться своей особой эмоциональностью, гостям придется угадывать, когда комик шутит, а когда говорит серьезно. Посетить мероприятие можно бесплатно. Чайные и какао церемонии: истории и гайды В магазине «Плантация» 9 и 10 ноября пройдут церемонии, посвященные различным напиткам. 9 ноября состоится «Какао-церемония». В программе — рассказ о какао и его полезных свойствах, дегустация какао-бобов, дегустация какао из разных стран. Стоимость — 650 рублей. 10 ноября пройдет варка чая в сифоне, где научат правильно, по всем канонам заваривать шу пуэр. Стоимость посещения чайной церемонии — 650 рублей. «Битва читателей» В воскресенье, 10 ноября, в библиотеке для молодежи пройдет «Битва читателей». Как сообщают организаторы, мероприятие подойдет только для настоящих знатоков мира литературы. Вход для участников свободный. Настольные игры Общественные настольные игры в Hobby Games обычно проходят раз в неделю Фото: Александр Мамаев © URA.RU Остров настольных игр Hobby Games устраивает на выходных настольные игры для всех желающих. 9 ноября пройдет «Игротека» в формате живой очереди, выбрать можно будет разные виды развлечений. 10 ноября состоятся две игры — «Ярость Дракулы. Третья редакция» по мотивам романа Брэма Стокера, в которой один игрок берет на себя роль Дракулы, а другие — охотников и «Войны Черной розы». В последней участники перевоплотятся в магов, которые хотят стать Великими Магистрами ложи, чтобы заполучить силу артефакта — Черной Розы. Стоимость участия — от 200 рублей Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на выходных, 9 и 10 ноября, выступят челябинские юмористы, которые совместят стендап и гадание на картах «Таро». Ожидается спектакль-вечеринка «Великий Гэтсби» с эстетикой 1920-х годов. О том, где пройдут чайные церемонии, интеллектуально-литературная битва, а также другие культурные события — в материале URA.RU. Макс Фест «Египет» проведут в ресторане «Максимилианс». Смысл серии данных тематических вечеринок — путешествия. В рамках мероприятия воссоздадут атмосферу Египта, проведут развлекательную программу с розыгрышами и подарками. Ожидаются также ритмичные шоу-номера. Стоимость — от 1350 рублей. Secret Party устраивает одну их последних вечеринок в тематике Хэллоуина в клубе OZZ. Главным элементом мероприятия послужат костюмы и грим гостей. На сцене также появится специальный гость, который устроит вечер ужаса. Стоимость билетов — от 599 рублей. В арт-оранжерее «ЛюбаПетя» 9 ноября пройдет иммерсивный спектакль-вечеринка «Великий Гэтсби». Зрителей ожидает роскошь и танцы 1920-х годов, а также покер. Уточняется, что абсолютно каждый гость станет участником драматичной истории романа. Стоимость посещения — 2100 рублей. В кофейне Coffee Cake 9 ноября устроят вечер стендапа, совмещенного с раскладом на картах таро. На шоу профессиональный таролог сделает расклад прямо на сцене. Ответ будет подвержен всеобщему обсуждению и станет интересным мотивом для шуток. Стоимость посещения — 300 рублей. «Лапша на уши» — такое юмористическое шоу проведут в Drunke pub 10 ноября. Стендап будет отличаться своей особой эмоциональностью, гостям придется угадывать, когда комик шутит, а когда говорит серьезно. Посетить мероприятие можно бесплатно. В магазине «Плантация» 9 и 10 ноября пройдут церемонии, посвященные различным напиткам. 9 ноября состоится «Какао-церемония». В программе — рассказ о какао и его полезных свойствах, дегустация какао-бобов, дегустация какао из разных стран. Стоимость — 650 рублей. 10 ноября пройдет варка чая в сифоне, где научат правильно, по всем канонам заваривать шу пуэр. Стоимость посещения чайной церемонии — 650 рублей. В воскресенье, 10 ноября, в библиотеке для молодежи пройдет «Битва читателей». Как сообщают организаторы, мероприятие подойдет только для настоящих знатоков мира литературы. Вход для участников свободный. Остров настольных игр Hobby Games устраивает на выходных настольные игры для всех желающих. 9 ноября пройдет «Игротека» в формате живой очереди, выбрать можно будет разные виды развлечений. 10 ноября состоятся две игры — «Ярость Дракулы. Третья редакция» по мотивам романа Брэма Стокера, в которой один игрок берет на себя роль Дракулы, а другие — охотников и «Войны Черной розы». В последней участники перевоплотятся в магов, которые хотят стать Великими Магистрами ложи, чтобы заполучить силу артефакта — Черной Розы. Стоимость участия — от 200 рублей