В Нижнем Тагиле увеличат плату за коммуналку, инициатором выступил мэр

Власти Нижнего Тагила обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой повысить предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги до 18,1% на вторую половину 2025 года. Это предложение было инициировано мэром Владиславом Пинаевым на заседании гордумы, рассказали в пресс-службе горадминистрации.
«Необходимость повторного обращения к губернатору связана с тем, что в конце сентября текущего года Минэкономразвития РФ опубликовало прогноз социально-экономического развития на 2025 год. Прогнозируемое увеличение стоимости природного газа изменилось с 8,2% до 21,3%, электроэнергии — с 6% до 11,5%. Мы констатируем, что такой рост цен на энергоресурсы не позволит ресурсоснабжающим организациям выполнить инвестиционные программы», — пояснил вице-мэр Егор Копысов.
Схожие меры уже приняты в других муниципалитетах Свердловской области, таких как Краснотуринск, Каменск-Уральский, Первоуральск и Красноуральск. Там предельные индексы установлены на уровне от 20% до 22%.
Ранее URA.RU писало, что тарифы на услуги ЖКХ на Среднем Урале поднимут как минимум на 15%. Нововведения могут вступить в силу с июня 2025 года. Тему обсуждали на закрытом совещании чиновников правительства с мэрами в санатории «Гранатовая бухта».
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