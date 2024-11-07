Политолог объяснил, почему для России опасна победа Трампа

Для России более выгодна победа Камалы Харрис или Джо Байдена, чем Дональда Трампа. Об этом заявил URA.RU политолог, член экспертного клуба «Дигория» Алексей Малинин, комментируя итоги выборов президента в США.
По словам эксперта, несмотря на антироссийский курс Байдена и Харрис, он более понятен и прогнозируем, чем политика Трампа.
«Наш президент сказал, что для нас понятнее и, как следствие, выгоднее победы Камалы Харрис или Байдена, — сказал Малинин. — Я думаю, что он не шутил и говорил правду, потому что Камала Харрис или Байден, несмотря на свою явную антироссийскую политику, предсказуемы».
Малинин подчеркнул, что Трамп — непредсказуемая фигура, и его действия могут как способствовать урегулированию конфликта на Украине, так и привести к нежелательным последствиям. Поэтому, по его словам, преждевременно говорить о кардинальном изменении ситуации на Украине после победы Трампа.
«Радоваться избранию Трампа раньше времени не стоит. Но если он действительно намеревается урегулировать этот конфликт и способен повлиять на Киев так, чтобы это сработало, конечно, тогда постфактум мы сможем сказать, что да, мы рады, что именно Трамп стал президентом».
Малинин также отметил, что хотя Трамп может намереваться урегулировать конфликт на Украине и оказать влияние на Киев, реальные действия могут сильно отличаться от предвыборных заявлений. «Слова — это не действие», — заключил эксперт.
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