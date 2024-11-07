Политологи рассказали, может ли Трамп завершить украинский кризис

После победы Дональда Трампа на выборах осенью 2024 года в США главным вопросом, который обсуждают российские обыватели, стало то, как изменится политика Дональда Трампа в отношении Украины. Экс-президент неоднократно настаивал на окончании конфликта и даже обещал завершить его за 24 часа. Возможен ли такой сценарий, URA.RU выяснило у ведущих политологов.
Может ли США урегулировать конфликт на Украине
Результаты выборов в США не являются определяющим фактором в урегулировании конфликта, уверен директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. Необходимо учитывать ситуацию на поле боя и другие факторы.
«Развитие ситуации на Украине, безусловно, будет, но оно завязано в большей степени на внутренних причинах самого конфликта, его динамике, на миропорядке в целом, чем на частном случае американских выборов. Есть, в конце концов, то, что называется военная удача или наоборот — неудача. От одного Трампа или выборов в США не зависит так много, как некоторым кажется», — отметил он.
Успешное урегулирование украинского конфликта требует широкого международного согласия, добавил член экспертного клуба «Дигория» Алексей Малинин.
«Ни один из планов урегулирования конфликта не будет возможен без согласия страны, на территории которой он происходит. Я уверен, что любой план, предложенный международным сообществом, должен быть поддержан многочисленными посредниками не только из западных стран. Центры силы, такие как Индия, Китай, Бразилия, Афганистан и Саудовская Аравия, вызывают у нас больше доверия, чем западные страны. Мы уже не можем просто верить в обещания без конкретных и подкрепленных гарантий», — добавил он.
«Конфликт очень серьезный, затрагивает огромное количество стран, он повлиял на изменение мировой торговли, ускорил переход к многополярному мироустройству. Это огромное событие, которое однозначно повлияет на весь мир. И просто закончить его усилиями одного человека, пусть даже это президент США, слабо представляется возможным», — утверждает Малинин.
Заинтересованность США в разрешении конфликта на Украине
На вопрос о том, насколько президент США заинтересован в завершении украинского конфликта, Кузнецов заверил, что Трамп не заинтересован в победе какой-либо одной стороны. Его основная цель — отстаивание национальных интересов американского народа и государства.
«Больше всего его внимание уделяется внутренним экономическим вопросам, таким как развитие военно-промышленного комплекса и переезд производственных ресурсов из Европы, что стимулируется повышением цен на энергоносители и изменениями в поставках российских энергоресурсов. Его волнуют социальные проблемы, такие как миграция и социальное страхование, что указывает на то, что его интерес к украинскому конфликту может быть обусловлен не столько стремлением к его быстрому завершению, сколько желанием использовать его в качестве инструмента для достижения внутриполитических целей», — заключил Кузнецов.
Решающим фактором в урегулировании конфликта станет видение Трампа своей роли в миротворчестве, уверен Малинин.
«Если это дипломатические усилия, переговоры и какие-то модели, которые похожи на , скажем, китайский мир, на китайско-бразильскую мирную инициативу, на то, что делает Индия в рамках переговорного трека, то это один вопрос, и тогда перспективы могут быть», — отмечает эксперт. Он считает, что Трамп может попытаться урегулировать конфликт на Украине дипломатическими средствами.
Снизят ли США поставки оружия Украине
Малинин ожидает, что Трамп, стремясь к роли миротворца, снизит поддержку Украины. «Он может повлиять на Зеленского, побудив его к переговорам, которые предлагались с самого начала, но были отклонены Украиной», — полагает эксперт. Он считает, что сокращение поставок вооружений и ограничение ударов по отдаленным регионам могут стимулировать урегулирование.
Кузнецов согласен с тем, что Трамп может попытаться урегулировать конфликт, но считает, что его подход будет отличаться от ожиданий Москвы. Он предполагает, что администрация Трампа может предложить «корейскую формулу» для урегулирования: создание демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения, прекращение обстрелов и создание миротворческой миссии.
Политолог сомневается, что США полностью откажутся от поддержки Украины. «Они вряд ли откажутся от предоставления стратегически важной информации и вооружений», — полагает он. «Это мощный ресурс и полигон для испытаний военных и иных технологий». Он не верит в альтруистический подход США, который бы полностью удовлетворил интересы России. «Надежда есть, но иллюзий нет», — резюмирует эксперт.
Он также считает, что Трамп будет действовать с учетом своих бизнес-интересов. Он напомнил, что российско-американские отношения не сводятся только к украинскому конфликту, есть и экономическое взаимодействие, пусть и небольшое.
«Например, вопросы, связанные с поставками урана, с фактором сырья, нефтяных ресурсов — российской нефти и сжиженного газа. Трамп с присущей ему мощной бизнес-подготовкой и видением мира как бизнес-проекта большого уровня будет на это тоже внимание обращать, стараться продвинуть свои идеи. Не только в масштабах этого конкретного локального кейса», — заверил Кузнецов.
Что ждет Россия от Трампа
«Президент сказал, что для нас выгоднее победы Камалы Харрис или Байдена. Я думаю, что он не шутил, я уверен, что он говорил правду, потому что Камала Харрис или Байден, несмотря на свою явную антироссийскую политику, они предсказуемы. Но если Трамп действительно намеревается урегулировать этот конфликт и способен повлиять на Киев так, чтобы это сработало, конечно, тогда постфактум мы сможем сказать, что да, мы рады, что именно Трамп стал президентом», — отметил Малинин.
Кузнецов полагает, что США могут сократить поставки оружия, чтобы снизить расходы, но вряд ли полностью прекратят поддержку Украины. «Скорее всего, они заставят европейцев платить за это больше. Они продолжат делиться стратегически значимой информацией, поставлять какие-то виды вооружений. Это же мощнейший ресурс, полигон испытания всех тех технологий, которые сейчас используются, что называется, на Земле. Вряд ли они полностью все это свернут, могут декларировать. Давайте посмотрим. Может быть, я ошибаюсь. Возможно, это произойдет. Это было бы, конечно, прорывом для нас. Но что-то пока не очень верится», — считает он.
Оба эксперта сходятся во мнении, что Трамп, скорее всего, будет действовать в своих интересах, и урегулирование конфликта, которое устроит Россию, маловероятно. «Американская политическая система, американские лидеры — как нынешний, так и будущий президент Трамп — люди прагматичные, это люди четко понимающие свою стратегию. Вряд ли они будут идти на какой-то альтруистический вариант, который устраивал бы нас больше, чем их самих», — уверен Кузнецов.
Влияние на политическую обстановку в Европе
Кузнецов считает, что действия Трампа могут привести к переконфигурации сил в Европе. «Например, глава правительства Германии О . Шольц уже объявил об отставке вице-канцлера. Это значимое событие. Это распад коалиции в ФРГ, могут произойти подвижки в правительствах крупнейших странах Евросоюза. Идут и другие заметные процессы. Это касается и Франции, и Италии, и других стран Евросоюза и НАТО», — заключил эксперт.
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