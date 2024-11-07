В Челябинске в октябре 2024 года цены на аренду квартир снизились на 7% до 28 тысяч рублей в месяц. При этом число предложений выросло на 13%, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«За октябрь 2024 года цены на долгосрочную аренду квартир в Челябинске снизились на 7%. На данный момент снять жилье на месяц в городе в среднем можно за 28 тысяч рублей. В то же время число предложений выросло на 13%», — сообщили в пресс-службе.
В среднем по России число свободных арендных квартир увеличилось на 10%. Больше всего съемных квартир освободилось в Сочи (+40%), Ставрополе (+26%) и Кемерове (+25%).
Как отметил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев, снижение цен связано окончанием сезона. Из -за этого на только упали цены на аренду жилья, но также увеличилось число свободных съемных квартир.
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