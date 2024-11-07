В Челябинске стало больше арендных квартир, при этом цены на них снизились. Инфографика

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В октябре в городе стало на 13% больше свободных съемных квартир
В октябре в городе стало на 13% больше свободных съемных квартир Фото:

В  Челябинске в  октябре 2024 года цены на  аренду квартир снизились на  7% до  28 тысяч рублей в  месяц. При  этом число предложений выросло на  13%, сообщили в  пресс-службе «Авито Недвижимость».

«За  октябрь 2024 года цены на  долгосрочную аренду квартир в  Челябинске снизились на  7%. На  данный момент снять жилье на  месяц в  городе в  среднем можно за  28 тысяч рублей. В  то же время число предложений выросло на  13%», — сообщили в  пресс-службе.

В  среднем по  России число свободных арендных квартир увеличилось на  10%. Больше всего съемных квартир освободилось в  Сочи (+40%), Ставрополе (+26%) и Кемерове (+25%).

Как отметил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев, снижение цен связано окончанием сезона. Из  -за  этого на  только упали цены на  аренду жилья, но также увеличилось число свободных съемных квартир.

В Челябинске аренда жилья за месяц снизилась на 7%
В Челябинске аренда жилья за месяц снизилась на 7%
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В  Челябинске в  октябре 2024 года цены на  аренду квартир снизились на  7% до  28 тысяч рублей в  месяц. При  этом число предложений выросло на  13%, сообщили в  пресс-службе «Авито Недвижимость». «За  октябрь 2024 года цены на  долгосрочную аренду квартир в  Челябинске снизились на  7%. На  данный момент снять жилье на  месяц в  городе в  среднем можно за  28 тысяч рублей. В  то же время число предложений выросло на  13%», — сообщили в  пресс-службе. В  среднем по  России число свободных арендных квартир увеличилось на  10%. Больше всего съемных квартир освободилось в  Сочи (+40%), Ставрополе (+26%) и Кемерове (+25%). Как отметил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев, снижение цен связано окончанием сезона. Из  -за  этого на  только упали цены на  аренду жилья, но также увеличилось число свободных съемных квартир.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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