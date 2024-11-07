В Шадринске незаконно торгуют проездными, которые бесплатно выдают льготникам

В Шадринске Курганской области были зафиксировали случаи незаконной продажи проездных талонов, которые каждый месяц бесплатно выдаются многодетным семьям. Об этом сообщает администрация муниципалитета.
«В Шадринске зафиксировали случаи реализации талонов, которые получают многодетные семьи бесплатно. Продавать бесплатные купоны третьим лицам запрещено. Билеты действительны только при предъявлении справки определенной формы», — сообщается в telegram-канале мэрии.
Проездные купоны предоставляются исключительно для проезда школьников в автобусе к месту учебы и обратно. Данная мера поддержки, была введена в сентябре по инициативе главы региона, и рассчитана на семьи с тремя и более детей. В мэрии также уточняется, что учащиеся школ могут покупать купоны за полцены.
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