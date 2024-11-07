В Шадринске незаконно торгуют проездными, которые бесплатно выдают льготникам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Шадринске заметили незаконную продажу проездных, которые выдают льготникам
В Шадринске заметили незаконную продажу проездных, которые выдают льготникам Фото:

В Шадринске Курганской области были зафиксировали случаи незаконной продажи проездных талонов, которые каждый месяц бесплатно выдаются многодетным семьям. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

«В Шадринске зафиксировали случаи реализации талонов, которые получают многодетные семьи бесплатно. Продавать бесплатные купоны третьим лицам запрещено. Билеты действительны только при предъявлении справки определенной формы», — сообщается в telegram-канале мэрии.

Проездные купоны предоставляются исключительно для проезда школьников в автобусе к месту учебы и обратно. Данная мера поддержки, была введена в сентябре по инициативе главы региона, и рассчитана на семьи с тремя и более детей. В мэрии также уточняется, что учащиеся школ могут покупать купоны за полцены. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Шадринске Курганской области были зафиксировали случаи незаконной продажи проездных талонов, которые каждый месяц бесплатно выдаются многодетным семьям. Об этом сообщает администрация муниципалитета. «В Шадринске зафиксировали случаи реализации талонов, которые получают многодетные семьи бесплатно. Продавать бесплатные купоны третьим лицам запрещено. Билеты действительны только при предъявлении справки определенной формы», — сообщается в telegram-канале мэрии. Проездные купоны предоставляются исключительно для проезда школьников в автобусе к месту учебы и обратно. Данная мера поддержки, была введена в сентябре по инициативе главы региона, и рассчитана на семьи с тремя и более детей. В мэрии также уточняется, что учащиеся школ могут покупать купоны за полцены. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...