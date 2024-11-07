Младенец в Сатке, которого мать убрала умирать в стиралку, был третьим ребенком

07 ноября 2024 в 17:59 Размер текста - 17 +

У женщины это были третьи роды, сообщили в больнице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новорожденный из поселка Сулея Саткинского района Челябинской области, которого мать после домашних родов положила в пакет и убрала в стиральную машину, был третьим ребенком женщины. Об этом URA.RU сообщили в медицинском учреждении. «У женщины это были третьи роды. Сейчас она находится на стационарном лечении в отделении гинекологии. Угроз жизни и здоровью не выявлено», — сообщили URA.RU в ГБУЗ «Областная больница города Сатка». Вечером 5 ноября 32-летняя жительница Челябинской области родила в бане здорового доношенного ребенка. Еще живого сына она убрала в пакет и сложила в стиральную машину, которая находилась в неотапливаемом помещении. Сама женщина после домашних родов почувствовала себя плохо и была вынуждена обратиться к врачам. Медики поставили ей диагноз «криминальный аборт», сообщил URA.RU источник. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»), сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области. Санкция статьи подразумевает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет. Женщина уже допрошена в качестве подозреваемой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новорожденный из поселка Сулея Саткинского района Челябинской области, которого мать после домашних родов положила в пакет и убрала в стиральную машину, был третьим ребенком женщины. Об этом URA.RU сообщили в медицинском учреждении. «У женщины это были третьи роды. Сейчас она находится на стационарном лечении в отделении гинекологии. Угроз жизни и здоровью не выявлено», — сообщили URA.RU в ГБУЗ «Областная больница города Сатка». Вечером 5 ноября 32-летняя жительница Челябинской области родила в бане здорового доношенного ребенка. Еще живого сына она убрала в пакет и сложила в стиральную машину, которая находилась в неотапливаемом помещении. Сама женщина после домашних родов почувствовала себя плохо и была вынуждена обратиться к врачам. Медики поставили ей диагноз «криминальный аборт», сообщил URA.RU источник. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»), сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области. Санкция статьи подразумевает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет. Женщина уже допрошена в качестве подозреваемой.