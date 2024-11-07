Продюсер с мировым именем устроит «белую вечеринку» 18+ в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пройдут рестлинг-шоу и вечеринка с диджеем Alexander Popov
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Закрытие галереи уличного искусства "Свитер". Екатеринбург, вечеринка, диджей
На вечеринку с именитыми диджеям просят надеть белую одежду Фото:

Культурная жизнь Екатеринбурга кипит не хуже, чем в летние месяцы. 9 и 10 ноября горожанам предлагают посетить белую вечеринку, где хедлайнером станет диджей с мировым именем, необычное рестлинг-шоу или пообщаться с новым худруком «Урал Опера Балет». Подробнее о самых ярких мероприятиях ближайших выходных — в материале URA.RU.

9 ноября

Рестлинг-шоу

В клубе «Фабрика» состоится захватывающее шоу, где выступят лучшие бойцы со всего Урала и России. Гостей ждут яркие акробатические бои, в которых поучаствуют как юноши, так и девушки. Музыкальное сопровождение обеспечат группы HELLPIT и Donny Highway. Начало шоу — в 15:00, билеты обойдутся в 1700 рублей.

Первый стендап-клуб "Standup Spot". Екатеринбург
С некоторыми мероприятиями стоит поторопиться, билеты расходятся мгновенно
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Вечер звезд стендапа

Откровенный и тонкий юмор от знаменитых комикесс — Надежды Джабраиловой, Маргариты Родиной, Александры Муратовой, Беллы Малу, Елизаветы-Варвары Арановой, Ольги Малащенко и Найки Казиевой. Вечер пройдет в «МТС Live Холл»: двери открываются в 17:00, само мероприятие стартует в 19:00. В наличии осталось немного билетов на балконе, цена — от 2000 рублей.

Interplay White Night

Крупнейший российский лейбл впервые представит свою фирменную «белую вечеринку». В списке хедлайнеров: всемирно известный диджей и продюсер Alexander Popov, DJ FEE, Eximinds и другие воспеватели электронной музыки. Билеты стоят от 1700 рублей, на вечеринку в «Фабрике» пустят только тех, кому есть 18 лет.

Танцы мужчин под дождем

Санкт-Петербургский театр танца Рустама Надыршина везет шоу под дождем «История 15 лет». Зрителям обещают самые интересные, волнующие и порой пугающие темы, глубокие мысли и переживания в монологах и танце. В финале артисты будут выступать под потоками воды. Мероприятие пройдет в «Космосе», билеты — от 2000 рублей.

Музей первого президента России Б. Н. Ельцина. Екатеринбург
Ельцин Центр предлагает окунуться в история Германии
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Паблик-ток о панках и «Братском поцелуе»

Посетителей приглашают обсудить, как в ФРГ, ГДР и Западном Берлине формировалась культура, какие события XX века влияли на нее и почему одним из символов эпохи стало граффити поцелуя Леонида Брежнева и Эриха Хонеккера на обломках Берлинской стены. Среди спикеров ожидаются историк-германист Илья Женин, музыкальный журналист Максим Динкевич, искусствовед Марина Соколовская. Паблик-ток проведут в Ельцин Центре, вход свободный — по регистрации, начало в 18:00.

Стрит-арт фестиваль с барбекю

У стен концерт-холла «Свобода» соберутся 20 лучших граффитистов города и региона, чтобы превратить серые стены в произведение искусства. На месте будут работать диджеи, в теплом шатре угостят барбекю и согревающими напитками. Начало в 12:00, вход свободный.

10 ноября

Спектакль под музыку шансонье

Для желающих провести день культурно, в театре эстрады идет музыкально-поэтическая картина «Поэт. Есенин». Зритель услышит знакомые всем стихи великого русского поэта Сергея Есенина, автобиографические зарисовки и песни в исполнении артистов театра. Композитором к постановке выступил шансонье Александр Новиков. Начало — в 19:00, стоимость билетов — от 1000 рублей.

Презентация нового сезона Урал Опера Балет. Екатеринбург
Алесандро Биччи стал новым руководителем в сентябре этого года
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Встреча с итальянским худруком

В «Урал Опера Балет» проведут встречу с художественным руководителем оперы, итальянцем Алессандро Биччи. Мероприятие пройдет в Овальном фойе театра, вход свободный, но необходима регистрация по электронной почте: melnikova-ev@uralopera.ru (в теме письма нужно указать «Клуб друзей»).

Арт-вечеринка

В Уральском центре народного искусства им. Родыгина проведут вечеринку с рисованием. Под руководством профессионального художника участники создадут интерьерную картину, которую можно повесить дома или подарить друзьям. Начало в 15:00, стоимость — 2000 рублей.

Финал чемпионата по сквошу

В ТРЦ Veer Mall пройдут полуфиналы и финалы по сквошу. Участниками станут спортсмены из 14 регионов страны, а бороться они будут за призовой фонд в 555 тысяч рублей. Старт соревнований намечен на 10:00, церемония награждения и закрытия пройдет в 17:00.

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Культурная жизнь Екатеринбурга кипит не хуже, чем в летние месяцы. 9 и 10 ноября горожанам предлагают посетить белую вечеринку, где хедлайнером станет диджей с мировым именем, необычное рестлинг-шоу или пообщаться с новым худруком «Урал Опера Балет». Подробнее о самых ярких мероприятиях ближайших выходных — в материале URA.RU. Рестлинг-шоу В клубе «Фабрика» состоится захватывающее шоу, где выступят лучшие бойцы со всего Урала и России. Гостей ждут яркие акробатические бои, в которых поучаствуют как юноши, так и девушки. Музыкальное сопровождение обеспечат группы HELLPIT и Donny Highway. Начало шоу — в 15:00, билеты обойдутся в 1700 рублей. Вечер звезд стендапа Откровенный и тонкий юмор от знаменитых комикесс — Надежды Джабраиловой, Маргариты Родиной, Александры Муратовой, Беллы Малу, Елизаветы-Варвары Арановой, Ольги Малащенко и Найки Казиевой. Вечер пройдет в «МТС Live Холл»: двери открываются в 17:00, само мероприятие стартует в 19:00. В наличии осталось немного билетов на балконе, цена — от 2000 рублей. Interplay White Night Крупнейший российский лейбл впервые представит свою фирменную «белую вечеринку». В списке хедлайнеров: всемирно известный диджей и продюсер Alexander Popov, DJ FEE, Eximinds и другие воспеватели электронной музыки. Билеты стоят от 1700 рублей, на вечеринку в «Фабрике» пустят только тех, кому есть 18 лет. Танцы мужчин под дождем Санкт-Петербургский театр танца Рустама Надыршина везет шоу под дождем «История 15 лет». Зрителям обещают самые интересные, волнующие и порой пугающие темы, глубокие мысли и переживания в монологах и танце. В финале артисты будут выступать под потоками воды. Мероприятие пройдет в «Космосе», билеты — от 2000 рублей. Паблик-ток о панках и «Братском поцелуе» Посетителей приглашают обсудить, как в ФРГ, ГДР и Западном Берлине формировалась культура, какие события XX века влияли на нее и почему одним из символов эпохи стало граффити поцелуя Леонида Брежнева и Эриха Хонеккера на обломках Берлинской стены. Среди спикеров ожидаются историк-германист Илья Женин, музыкальный журналист Максим Динкевич, искусствовед Марина Соколовская. Паблик-ток проведут в Ельцин Центре, вход свободный — по регистрации, начало в 18:00. Стрит-арт фестиваль с барбекю У стен концерт-холла «Свобода» соберутся 20 лучших граффитистов города и региона, чтобы превратить серые стены в произведение искусства. На месте будут работать диджеи, в теплом шатре угостят барбекю и согревающими напитками. Начало в 12:00, вход свободный. Спектакль под музыку шансонье Для желающих провести день культурно, в театре эстрады идет музыкально-поэтическая картина «Поэт. Есенин». Зритель услышит знакомые всем стихи великого русского поэта Сергея Есенина, автобиографические зарисовки и песни в исполнении артистов театра. Композитором к постановке выступил шансонье Александр Новиков. Начало — в 19:00, стоимость билетов — от 1000 рублей. Встреча с итальянским худруком В «Урал Опера Балет» проведут встречу с художественным руководителем оперы, итальянцем Алессандро Биччи. Мероприятие пройдет в Овальном фойе театра, вход свободный, но необходима регистрация по электронной почте: melnikova-ev@uralopera.ru (в теме письма нужно указать «Клуб друзей»). Арт-вечеринка В Уральском центре народного искусства им. Родыгина проведут вечеринку с рисованием. Под руководством профессионального художника участники создадут интерьерную картину, которую можно повесить дома или подарить друзьям. Начало в 15:00, стоимость — 2000 рублей. Финал чемпионата по сквошу В ТРЦ Veer Mall пройдут полуфиналы и финалы по сквошу. Участниками станут спортсмены из 14 регионов страны, а бороться они будут за призовой фонд в 555 тысяч рублей. Старт соревнований намечен на 10:00, церемония награждения и закрытия пройдет в 17:00.
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