Продюсер с мировым именем устроит «белую вечеринку» 18+ в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пройдут рестлинг-шоу и вечеринка с диджеем Alexander Popov

07 ноября 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

На вечеринку с именитыми диджеям просят надеть белую одежду Фото: Анна Майорова © URA.RU Культурная жизнь Екатеринбурга кипит не хуже, чем в летние месяцы. 9 и 10 ноября горожанам предлагают посетить белую вечеринку, где хедлайнером станет диджей с мировым именем, необычное рестлинг-шоу или пообщаться с новым худруком «Урал Опера Балет». Подробнее о самых ярких мероприятиях ближайших выходных — в материале URA.RU. 9 ноября Рестлинг-шоу В клубе «Фабрика» состоится захватывающее шоу, где выступят лучшие бойцы со всего Урала и России. Гостей ждут яркие акробатические бои, в которых поучаствуют как юноши, так и девушки. Музыкальное сопровождение обеспечат группы HELLPIT и Donny Highway. Начало шоу — в 15:00, билеты обойдутся в 1700 рублей. С некоторыми мероприятиями стоит поторопиться, билеты расходятся мгновенно Фото: Размик Закарян © URA.RU Вечер звезд стендапа Откровенный и тонкий юмор от знаменитых комикесс — Надежды Джабраиловой, Маргариты Родиной, Александры Муратовой, Беллы Малу, Елизаветы-Варвары Арановой, Ольги Малащенко и Найки Казиевой. Вечер пройдет в «МТС Live Холл»: двери открываются в 17:00, само мероприятие стартует в 19:00. В наличии осталось немного билетов на балконе, цена — от 2000 рублей. Interplay White Night Крупнейший российский лейбл впервые представит свою фирменную «белую вечеринку». В списке хедлайнеров: всемирно известный диджей и продюсер Alexander Popov, DJ FEE, Eximinds и другие воспеватели электронной музыки. Билеты стоят от 1700 рублей, на вечеринку в «Фабрике» пустят только тех, кому есть 18 лет. Танцы мужчин под дождем Санкт-Петербургский театр танца Рустама Надыршина везет шоу под дождем «История 15 лет». Зрителям обещают самые интересные, волнующие и порой пугающие темы, глубокие мысли и переживания в монологах и танце. В финале артисты будут выступать под потоками воды. Мероприятие пройдет в «Космосе», билеты — от 2000 рублей. Ельцин Центр предлагает окунуться в история Германии Фото: Анна Майорова © URA.RU Паблик-ток о панках и «Братском поцелуе» Посетителей приглашают обсудить, как в ФРГ, ГДР и Западном Берлине формировалась культура, какие события XX века влияли на нее и почему одним из символов эпохи стало граффити поцелуя Леонида Брежнева и Эриха Хонеккера на обломках Берлинской стены. Среди спикеров ожидаются историк-германист Илья Женин, музыкальный журналист Максим Динкевич, искусствовед Марина Соколовская. Паблик-ток проведут в Ельцин Центре, вход свободный — по регистрации, начало в 18:00. Стрит-арт фестиваль с барбекю У стен концерт-холла «Свобода» соберутся 20 лучших граффитистов города и региона, чтобы превратить серые стены в произведение искусства. На месте будут работать диджеи, в теплом шатре угостят барбекю и согревающими напитками. Начало в 12:00, вход свободный. 10 ноября Спектакль под музыку шансонье Для желающих провести день культурно, в театре эстрады идет музыкально-поэтическая картина «Поэт. Есенин». Зритель услышит знакомые всем стихи великого русского поэта Сергея Есенина, автобиографические зарисовки и песни в исполнении артистов театра. Композитором к постановке выступил шансонье Александр Новиков. Начало — в 19:00, стоимость билетов — от 1000 рублей. Алесандро Биччи стал новым руководителем в сентябре этого года Фото: Илья Московец © URA.RU Встреча с итальянским худруком В «Урал Опера Балет» проведут встречу с художественным руководителем оперы, итальянцем Алессандро Биччи. Мероприятие пройдет в Овальном фойе театра, вход свободный, но необходима регистрация по электронной почте: melnikova-ev@uralopera.ru (в теме письма нужно указать «Клуб друзей»). Арт-вечеринка В Уральском центре народного искусства им. Родыгина проведут вечеринку с рисованием. Под руководством профессионального художника участники создадут интерьерную картину, которую можно повесить дома или подарить друзьям. Начало в 15:00, стоимость — 2000 рублей. Финал чемпионата по сквошу В ТРЦ Veer Mall пройдут полуфиналы и финалы по сквошу. Участниками станут спортсмены из 14 регионов страны, а бороться они будут за призовой фонд в 555 тысяч рублей. Старт соревнований намечен на 10:00, церемония награждения и закрытия пройдет в 17:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Культурная жизнь Екатеринбурга кипит не хуже, чем в летние месяцы. 9 и 10 ноября горожанам предлагают посетить белую вечеринку, где хедлайнером станет диджей с мировым именем, необычное рестлинг-шоу или пообщаться с новым худруком «Урал Опера Балет». Подробнее о самых ярких мероприятиях ближайших выходных — в материале URA.RU. Рестлинг-шоу В клубе «Фабрика» состоится захватывающее шоу, где выступят лучшие бойцы со всего Урала и России. Гостей ждут яркие акробатические бои, в которых поучаствуют как юноши, так и девушки. Музыкальное сопровождение обеспечат группы HELLPIT и Donny Highway. Начало шоу — в 15:00, билеты обойдутся в 1700 рублей. Вечер звезд стендапа Откровенный и тонкий юмор от знаменитых комикесс — Надежды Джабраиловой, Маргариты Родиной, Александры Муратовой, Беллы Малу, Елизаветы-Варвары Арановой, Ольги Малащенко и Найки Казиевой. Вечер пройдет в «МТС Live Холл»: двери открываются в 17:00, само мероприятие стартует в 19:00. В наличии осталось немного билетов на балконе, цена — от 2000 рублей. Interplay White Night Крупнейший российский лейбл впервые представит свою фирменную «белую вечеринку». В списке хедлайнеров: всемирно известный диджей и продюсер Alexander Popov, DJ FEE, Eximinds и другие воспеватели электронной музыки. Билеты стоят от 1700 рублей, на вечеринку в «Фабрике» пустят только тех, кому есть 18 лет. Танцы мужчин под дождем Санкт-Петербургский театр танца Рустама Надыршина везет шоу под дождем «История 15 лет». Зрителям обещают самые интересные, волнующие и порой пугающие темы, глубокие мысли и переживания в монологах и танце. В финале артисты будут выступать под потоками воды. Мероприятие пройдет в «Космосе», билеты — от 2000 рублей. Паблик-ток о панках и «Братском поцелуе» Посетителей приглашают обсудить, как в ФРГ, ГДР и Западном Берлине формировалась культура, какие события XX века влияли на нее и почему одним из символов эпохи стало граффити поцелуя Леонида Брежнева и Эриха Хонеккера на обломках Берлинской стены. Среди спикеров ожидаются историк-германист Илья Женин, музыкальный журналист Максим Динкевич, искусствовед Марина Соколовская. Паблик-ток проведут в Ельцин Центре, вход свободный — по регистрации, начало в 18:00. Стрит-арт фестиваль с барбекю У стен концерт-холла «Свобода» соберутся 20 лучших граффитистов города и региона, чтобы превратить серые стены в произведение искусства. На месте будут работать диджеи, в теплом шатре угостят барбекю и согревающими напитками. Начало в 12:00, вход свободный. Спектакль под музыку шансонье Для желающих провести день культурно, в театре эстрады идет музыкально-поэтическая картина «Поэт. Есенин». Зритель услышит знакомые всем стихи великого русского поэта Сергея Есенина, автобиографические зарисовки и песни в исполнении артистов театра. Композитором к постановке выступил шансонье Александр Новиков. Начало — в 19:00, стоимость билетов — от 1000 рублей. Встреча с итальянским худруком В «Урал Опера Балет» проведут встречу с художественным руководителем оперы, итальянцем Алессандро Биччи. Мероприятие пройдет в Овальном фойе театра, вход свободный, но необходима регистрация по электронной почте: melnikova-ev@uralopera.ru (в теме письма нужно указать «Клуб друзей»). Арт-вечеринка В Уральском центре народного искусства им. Родыгина проведут вечеринку с рисованием. Под руководством профессионального художника участники создадут интерьерную картину, которую можно повесить дома или подарить друзьям. Начало в 15:00, стоимость — 2000 рублей. Финал чемпионата по сквошу В ТРЦ Veer Mall пройдут полуфиналы и финалы по сквошу. Участниками станут спортсмены из 14 регионов страны, а бороться они будут за призовой фонд в 555 тысяч рублей. Старт соревнований намечен на 10:00, церемония награждения и закрытия пройдет в 17:00.