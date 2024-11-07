Влияние ямальского сенатора пытаются ослабить. Инсайд

Первым кандидатом на выборы президента АКМНСС и ДВ заявился сенатор из ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Ледков занимает должность президента АКМНСС и ДВ РФ с 2013 года
Ледков занимает должность президента АКМНСС и ДВ РФ с 2013 года Фото:

Новым президентом ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (АКМНСС и ДВ РФ) может стать член Совфеда Александр Новьюхов, заявивший о своем выдвижении 7 ноября. По мнению источников URA.RU в политических кругах, такой шаг приведет к ослаблению ямальского сенатора Григория Ледкова.

«Я принял решение о выдвижении своей кандидатуры на пост президента АКМНСС и ДВ РФ. ... Необходимо действовать, а не изображать активность. Имитируя деятельность коллективных консультаций, мы обманываем себя. Нужна мощная аналитическая работа, а не заметки о встречах и выставках», — передает Новьюхов в своем видеообращении.

По мнению собеседников из ассоциации, обращение о заявлении своей кандидатуры связано с открытым обращением членов АКМНСС и ДВ к нынешнему главе общества Ледкову. В нем члены координационного совета и президиума выразили недовольство работой президента.

Исходя из текста обращения, общественники обратили внимание на проекты, с которыми возникали различные трудности. Например, проект «Школа общественной дипломатии» был признан на съезде рискованным для АКМНСС и ДВ, вследствие чего, от программы отказались. Кандидатуру Новьюхова, продолжают собеседники, поддержат многие общественники в организации. 

Редакция обратилась к президенту ассоциации и сенатору от ЯНАО Григорию Ледкову с просьбой прокомментировать заявление Новьюхова на должность. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало о том, что общественники АКМНС и ДВ не согласились с политикой сенатора от ЯНАО. Активисты из КМНСС и ДВ РФ заметили снижение открытости диалога, что мешает конструктивно решать проблемы народов.

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Новым президентом ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (АКМНСС и ДВ РФ) может стать член Совфеда Александр Новьюхов, заявивший о своем выдвижении 7 ноября. По мнению источников URA.RU в политических кругах, такой шаг приведет к ослаблению ямальского сенатора Григория Ледкова. «Я принял решение о выдвижении своей кандидатуры на пост президента АКМНСС и ДВ РФ. ... Необходимо действовать, а не изображать активность. Имитируя деятельность коллективных консультаций, мы обманываем себя. Нужна мощная аналитическая работа, а не заметки о встречах и выставках», — передает Новьюхов в своем видеообращении. По мнению собеседников из ассоциации, обращение о заявлении своей кандидатуры связано с открытым обращением членов АКМНСС и ДВ к нынешнему главе общества Ледкову. В нем члены координационного совета и президиума выразили недовольство работой президента. Исходя из текста обращения, общественники обратили внимание на проекты, с которыми возникали различные трудности. Например, проект «Школа общественной дипломатии» был признан на съезде рискованным для АКМНСС и ДВ, вследствие чего, от программы отказались. Кандидатуру Новьюхова, продолжают собеседники, поддержат многие общественники в организации.  Редакция обратилась к президенту ассоциации и сенатору от ЯНАО Григорию Ледкову с просьбой прокомментировать заявление Новьюхова на должность. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало о том, что общественники АКМНС и ДВ не согласились с политикой сенатора от ЯНАО. Активисты из КМНСС и ДВ РФ заметили снижение открытости диалога, что мешает конструктивно решать проблемы народов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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