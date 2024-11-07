Новым президентом ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (АКМНСС и ДВ РФ) может стать член Совфеда Александр Новьюхов, заявивший о своем выдвижении 7 ноября. По мнению источников URA.RU в политических кругах, такой шаг приведет к ослаблению ямальского сенатора Григория Ледкова.
«Я принял решение о выдвижении своей кандидатуры на пост президента АКМНСС и ДВ РФ. ... Необходимо действовать, а не изображать активность. Имитируя деятельность коллективных консультаций, мы обманываем себя. Нужна мощная аналитическая работа, а не заметки о встречах и выставках», — передает Новьюхов в своем видеообращении.
По мнению собеседников из ассоциации, обращение о заявлении своей кандидатуры связано с открытым обращением членов АКМНСС и ДВ к нынешнему главе общества Ледкову. В нем члены координационного совета и президиума выразили недовольство работой президента.
Исходя из текста обращения, общественники обратили внимание на проекты, с которыми возникали различные трудности. Например, проект «Школа общественной дипломатии» был признан на съезде рискованным для АКМНСС и ДВ, вследствие чего, от программы отказались. Кандидатуру Новьюхова, продолжают собеседники, поддержат многие общественники в организации.
Редакция обратилась к президенту ассоциации и сенатору от ЯНАО Григорию Ледкову с просьбой прокомментировать заявление Новьюхова на должность. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало о том, что общественники АКМНС и ДВ не согласились с политикой сенатора от ЯНАО. Активисты из КМНСС и ДВ РФ заметили снижение открытости диалога, что мешает конструктивно решать проблемы народов.
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