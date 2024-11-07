Екатеринбург облетел слух про смерть легендарного медиаменеджера, он ответил

Основатель «Четвертого канала» Мишин опроверг слухи о смерти

07 ноября 2024 в 18:47 Размер текста - 17 +

Игорь Мишин заявил, что с ним все хорошо Фото: Александра Игнатюк © URA.RU Весь день политическая и медиа-тусовка Екатеринбурга обсуждают слух, что основатель «Четвертого канала» Игорь Мишин якобы умер утром 7 ноября возле Уральской государственной консерватории имени Мусоргского на проспекте Ленина, 26 (о найденном трупе неизвестного URA.RU сообщило несколько часов назад). Корреспонденту агентства удалось связаться с Мишиным. «Это ложь! [У меня] все хорошо. Взволновали родню, друзей. Что за глупые шутки?! Мне сейчас с разных стран [сообщения] шлют. Представляете, сколько человек в Екатеринбурге переволновались?» — ответил медиаменеджер. И добавил, что сейчас вылетел в Москву. Мишин родился 30 апреля 1962 года в Свердловске. «Четвертый канал» — первый городской коммерческий телеканал — он основал в 1991 году. В разные годы Мишин работал на «Муз-ТВ», рок-канале A-One, «ТНТ», а в 2019 году стал вице-президентом МТС. Сейчас он курирует развитие платформы KION. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Весь день политическая и медиа-тусовка Екатеринбурга обсуждают слух, что основатель «Четвертого канала» Игорь Мишин якобы умер утром 7 ноября возле Уральской государственной консерватории имени Мусоргского на проспекте Ленина, 26 (о найденном трупе неизвестного URA.RU сообщило несколько часов назад). Корреспонденту агентства удалось связаться с Мишиным. «Это ложь! [У меня] все хорошо. Взволновали родню, друзей. Что за глупые шутки?! Мне сейчас с разных стран [сообщения] шлют. Представляете, сколько человек в Екатеринбурге переволновались?» — ответил медиаменеджер. И добавил, что сейчас вылетел в Москву. Мишин родился 30 апреля 1962 года в Свердловске. «Четвертый канал» — первый городской коммерческий телеканал — он основал в 1991 году. В разные годы Мишин работал на «Муз-ТВ», рок-канале A-One, «ТНТ», а в 2019 году стал вице-президентом МТС. Сейчас он курирует развитие платформы KION.