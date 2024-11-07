Екатеринбург облетел слух про смерть легендарного медиаменеджера, он ответил

Основатель «Четвертого канала» Мишин опроверг слухи о смерти
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Игорь Мишин. Интервью. Киноплекс в Парк Хаусе., мишин игорь
Игорь Мишин заявил, что с ним все хорошо Фото:

Весь день политическая и медиа-тусовка Екатеринбурга обсуждают слух, что основатель «Четвертого канала» Игорь Мишин якобы умер утром 7 ноября возле Уральской государственной консерватории имени Мусоргского на проспекте Ленина, 26 (о найденном трупе неизвестного URA.RU сообщило несколько часов назад). Корреспонденту агентства удалось связаться с Мишиным.

«Это ложь! [У меня] все хорошо. Взволновали родню, друзей. Что за глупые шутки?! Мне сейчас с разных стран [сообщения] шлют. Представляете, сколько человек в Екатеринбурге переволновались?» — ответил медиаменеджер. И добавил, что сейчас вылетел в Москву.

Мишин родился 30 апреля 1962 года в Свердловске. «Четвертый канал» — первый городской коммерческий телеканал — он основал в 1991 году. В разные годы Мишин работал на «Муз-ТВ», рок-канале A-One, «ТНТ», а в 2019 году стал вице-президентом МТС. Сейчас он курирует развитие платформы KION.

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Весь день политическая и медиа-тусовка Екатеринбурга обсуждают слух, что основатель «Четвертого канала» Игорь Мишин якобы умер утром 7 ноября возле Уральской государственной консерватории имени Мусоргского на проспекте Ленина, 26 (о найденном трупе неизвестного URA.RU сообщило несколько часов назад). Корреспонденту агентства удалось связаться с Мишиным. «Это ложь! [У меня] все хорошо. Взволновали родню, друзей. Что за глупые шутки?! Мне сейчас с разных стран [сообщения] шлют. Представляете, сколько человек в Екатеринбурге переволновались?» — ответил медиаменеджер. И добавил, что сейчас вылетел в Москву. Мишин родился 30 апреля 1962 года в Свердловске. «Четвертый канал» — первый городской коммерческий телеканал — он основал в 1991 году. В разные годы Мишин работал на «Муз-ТВ», рок-канале A-One, «ТНТ», а в 2019 году стал вице-президентом МТС. Сейчас он курирует развитие платформы KION.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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