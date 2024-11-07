Жителям Березников обещают скоро вернуть водоснабжение

Власти Березников (Пермский край) обещают, что в домах скоро появится вода. Электроснабжение водозабора «Извер» в городе восстановили. Сейчас идет заполнение системы водоснабжения города. Об этом сообщили в городской администрации.
«В 15:20 электроснабжение водозабора „Извер“ восстановили, в 16:20 в работу включили первую секцию насосов. Сейчас идет заполнение резервуаров. Заполнение системы и выход на рабочие параметры займет не менее шести часов. Ресурсоснабжающим организациям, УК и ТСЖ поручили отслеживать заполнение системы водоснабжения города, чтобы вода без сбоев появилась в домах», — сообщили в городской администрации.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Березниках из-за непогоды перестал работать водозабор «Извер». В результате аварии сотни людей остались без водоснабжения. Детские сады временно закрыты в связи с ситуацией.
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