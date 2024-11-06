Что случилось в Березниках, где пермяки пять дней сидят без воды

В Березниках из-за непогоды перестал работать водозабор «Извер». В результате аварии сотни стались без водоснабжения. Детские сады временно закрыты. На месте обрыва линий электропередач работают специалисты, но техника не может подобраться к нужному месту. URA.RU собрало воедино всю основную информацию о случившемся на севере Пермского края.
Обрывы на сетях электроснабжения
Вечером 2 ноября на севере Пермского края из-за непогоды произошли обрывы сетей электроснабжения. Протяженность поврежденных участков составила до 10 километров. Отсутствие электричества привело к остановке водозабора «Извер» и слабой работы «Усолки».
Отсутствие водоснабжения
Из-за проблем с электричеством и отключением водозабора «Извер» жители сразу нескольких населенных пунктов остались без воды. На места был организован подвоз питьевой воды. Детские сады и школы на время отсутствия воды были закрыты. До конца восстановить работу водозабора не удается уже пятый день.
Восстановительные работы
На место поврежденных электросетей были незамедлительно направлены бригады рабочих, которые должны были восстановить подачу электричества. Во время работ выяснилось, что на некоторых участках есть повторные обрывы из-за падения деревьев. На снегоходах специалистам не удается добраться до места. Пермский филиал «Россети Урал» направил к месту обрыва линий электропередач болотоход. Добраться до пункта назначения ему не удалось, потому что он застрял в смеси из глины, снега, льда и воды. «Спецтехника исправна двигатель работает штатно, персонал принимает меры по самостоятельному выходу машины на твердую почву. На помощь машинисту и механику уже выдвинулись три специалиста Березниковских сетей на двух снегоходах», — отметили в компании. Восстановительные работы продолжатся 7 ноября.
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