Гендиректор Ralf Ringer уклонился от уплаты налогов на 588 млн рублей

Столичная прокуратура направила в Останкинский районный суд уголовное дело против гендиректора компании Ralf Ringer Андрея Бережного и его пособника по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 588 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
«Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летних генеральных директоров АО „Ральф Рингер“ и ООО „Промснабпоставка“. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются по п. 'б' ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), ч. 5 ст. 33, п. 'б' ч. 2 ст. 199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов),» — написали на официальном сайте ведомства.
По данным следствия, фигуранты дела, используя реквизиты аффилированных организаций, вводили ложные сведения в налоговые декларации через компанию «Промснабпоставка». Это привело к недоплате налогов на сумму свыше 588 миллионов рублей за 2015–2017 годы. В рамках расследования прокуратура также подала иск о возмещении ущерба, причиненного бюджету России. На имущество и счета обвиняемых наложен арест.
В августе 2023 года Андрей Бережной, основатель и гениректор компании Ralf Ringer, сообщил, что он ограничен в праве выезда из страны из-за обвинений в нарушении налогового законодательства. Сумма недоплаченных налогов, по версии следствия, превышает 45 миллионов рублей и касается периода с 2014 по 2016 годы. В основе обвинений лежат данные о якобы недостоверных сведениях в налоговых декларациях.
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