Свердловское министерство ищет выход из транспортного коллапса в регионе

Для решения вопроса с с региональными перевозками свердловский минтранст просит заложить в бюджет на 2025 год и плановые 2026-2027 годы 619 млн рублей (сейчас планируется порядка 400 млн рублей), хотя в идеале им нужно 3,5 млрд рублей. Это позволит создать в области 74 регулярных маршрута и избежать коллапса. Об этом в ходе заседания комитета заксо по жилищной политике рассказал замминистра транспорта Дмитрий Брусянин, сообщает корреспондент URA.RU.
«Мы просим увеличить финансирование на следующий год — самый минимум — до 619 млн рублей. За счет этого мы сможем перевести на контракты всех перевозчиков, которые у нас участвуют в программе. Таким образом, 74 маршрута у нас будут полностью готовы в полном объеме выйти на минимальный уровень регулярной работы. В тех параметрах, что сейчас заложены [порядка 400 млн рублей], мы ничего не сможем сделать», — объяснил Брусянин.
Замминистра высказал опасение, что иначе в регионе в 2025 году может случиться транспортный коллапс. Так как из-за перехода Екатеринбурга на брутто-контракты (деньги перевозчики получают за пройденные километры, а не за количество пассажиров) и роста зарплат, водители пригородных маршрутов уже начали переходить в «Гортранс». «У нас страдает, как раньше мы считали очень доходное направление, — Арамиль, Сысерть, Березовский», — отметил Брусянин. Подчеркнув, что в идеале на решение вопроса с региональными перевозками в бюджет нужно заложить не менее 3,5 млрд рублей.
Ранее министр транспорта Свердловской области Александр Толкачев заявлял, что из-за екатеринбургской транспортной реформы города-спутники могут остаться без водителей. Коснуться эта проблема может Верхнюю Пышмы, Среднеуральск и более дальние от столицы Урала муниципалитеты.
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