Министр предупредил о коллапсе в городах из-за транспортной реформы в Екатеринбурге

Глава минтранса Толкачев предупредил о массовом оттоке водителей в Екатеринбург

09 октября 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

Зарплаты водителей поднимут в Екатеринбурге Фото: Илья Московец © URA.RU Города-спутники Екатеринбурга могут остаться без водителей в результате транспортной реформы в Екатеринбурге. Об этом на встрече с журналистами заявил новый министр транспорта Свердловской области Александр Толкачев, передает корреспондент URA.RU. Новость по теме Власти Екатеринбурга притормозили транспортную реформу после инсайда из Москвы «Отток водителей из близлежащих свердловских городов начнется в сторону Екатеринбурга. Вырастут зарплаты [водителей в Екатеринбурге], и, естественно, Верхняя Пышма, Среднеуральск и даже города, которые дальше от Екатеринбурга находятся, будут страдать от того, что потеряют штат в водительском составе», — предупредил Толкачев. Также он видит «достаточно большое количество минусов» в системе брутто-контрактов с перевозчиками, которые прямо сейчас вводит мэрия Екатеринбурга. Этот подход подразумевает, что перевозчик получает фиксированную плату за километры, а выручка с продажи билетов идет напрямую в бюджет. Для городской казны это более накладно (потому и потребовалась финансовая поддержка из бюджета), зато, как считают в администрации, получив дополнительные сотни миллионов рублей, автобусные предприятия смогут обновить подвижной состав и станут соблюдать требования по качественному обслуживанию маршрутов (ведь больше не придется соревноваться за пассажиров). Среди плюсов он назвал то, что вырастет качество услуги и комфорт пассажиров. Он отметил, что пока неясно, удастся ли муниципальной власти контролировать перевозчиков, будет ли у водителей, например, «мотивация дожидаться посадки последнего пассажира, а не проезжать мимо остановок», добавил министр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Города-спутники Екатеринбурга могут остаться без водителей в результате транспортной реформы в Екатеринбурге. Об этом на встрече с журналистами заявил новый министр транспорта Свердловской области Александр Толкачев, передает корреспондент URA.RU. «Отток водителей из близлежащих свердловских городов начнется в сторону Екатеринбурга. Вырастут зарплаты [водителей в Екатеринбурге], и, естественно, Верхняя Пышма, Среднеуральск и даже города, которые дальше от Екатеринбурга находятся, будут страдать от того, что потеряют штат в водительском составе», — предупредил Толкачев. Также он видит «достаточно большое количество минусов» в системе брутто-контрактов с перевозчиками, которые прямо сейчас вводит мэрия Екатеринбурга. Этот подход подразумевает, что перевозчик получает фиксированную плату за километры, а выручка с продажи билетов идет напрямую в бюджет. Для городской казны это более накладно (потому и потребовалась финансовая поддержка из бюджета), зато, как считают в администрации, получив дополнительные сотни миллионов рублей, автобусные предприятия смогут обновить подвижной состав и станут соблюдать требования по качественному обслуживанию маршрутов (ведь больше не придется соревноваться за пассажиров). Среди плюсов он назвал то, что вырастет качество услуги и комфорт пассажиров. Он отметил, что пока неясно, удастся ли муниципальной власти контролировать перевозчиков, будет ли у водителей, например, «мотивация дожидаться посадки последнего пассажира, а не проезжать мимо остановок», добавил министр.