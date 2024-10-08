Министр предупредил о коллапсе в городах из-за транспортной реформы в Екатеринбурге

Города-спутники Екатеринбурга могут остаться без водителей в результате транспортной реформы в Екатеринбурге. Об этом на встрече с журналистами заявил новый министр транспорта Свердловской области Александр Толкачев, передает корреспондент URA.RU.
«Отток водителей из близлежащих свердловских городов начнется в сторону Екатеринбурга. Вырастут зарплаты [водителей в Екатеринбурге], и, естественно, Верхняя Пышма, Среднеуральск и даже города, которые дальше от Екатеринбурга находятся, будут страдать от того, что потеряют штат в водительском составе», — предупредил Толкачев.
Также он видит «достаточно большое количество минусов» в системе брутто-контрактов с перевозчиками, которые прямо сейчас вводит мэрия Екатеринбурга. Этот подход подразумевает, что перевозчик получает фиксированную плату за километры, а выручка с продажи билетов идет напрямую в бюджет. Для городской казны это более накладно (потому и потребовалась финансовая поддержка из бюджета), зато, как считают в администрации, получив дополнительные сотни миллионов рублей, автобусные предприятия смогут обновить подвижной состав и станут соблюдать требования по качественному обслуживанию маршрутов (ведь больше не придется соревноваться за пассажиров).
Среди плюсов он назвал то, что вырастет качество услуги и комфорт пассажиров. Он отметил, что пока неясно, удастся ли муниципальной власти контролировать перевозчиков, будет ли у водителей, например, «мотивация дожидаться посадки последнего пассажира, а не проезжать мимо остановок», добавил министр.
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