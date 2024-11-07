Глава Украины Владимир Зеленский выразил отказ от международной помощи в организации переговоров с Россией, подчеркнув необходимость более активной военной поддержки со стороны союзников. Об этом он заявил после саммита Европейского политического сообщества в Будапеште.
«Нам требуется достаточное количество вооружений, а не поддержка в переговорах», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что исключительно Украина имеет право определять условия и предметы для обсуждения, касающиеся завершения конфликта.
Зеленский также акцентировал внимание на том, что Украина разработала собственный план мирного урегулирования конфликта и будет продолжать работать над его реализацией. Он выразил критику в адрес европейских лидеров за их попытки найти пути мирного решения с Россией, указывая на неэффективность таких мер в прошлом.
В интервью с представителями ключевых СМИ Северной Европы президент Украины Владимир Зеленский не дал ясного ответа на вопрос о возможных мирных переговорах с Москвой. Вместо этого он подчеркнул, что для разрешения конфликта Запад должен продолжать оказывать поддержку Украине и пригласить страну в НАТО. В своей оценке заявлений Зеленского пользователи интернета выражали пессимизм, предсказывая крах Украине и указывая на то, что Киев не выполняет свои обязательства.
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