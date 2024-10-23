Украина игнорирует обещания, ее ждет крах: что думают на Западе о первом шаге Зеленского к миру с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью британскому изданию Financial Times. Во время беседы он сообщил, что первым шагом к завершению конфликта в стране является прекращение атак на объекты энергетической инфраструктуры. Также он отметил ситуацию с отсутствием электроэнергии на Украине и сложность для украинцев пережить зиму. Пользователи интернета оценили заявления Зеленского, они предрекли Украине крах, а также подчеркнули, что Киев не выполняет свои обещания. Первые реакции пользователей в интернете на интервью Владимира Зеленского — в материале URA.RU.
Реакции людей на интервью лидера Украины
Украину ждет крах в конфликте и на мировой арене
Пользователь с ником Sceptic with hope сообщил, что в ВСУ происходит дезертирство (самовольное оставление воинской части или места военной службы в целях уклонения от прохождения военной службы). Им не хватает живой силы, что ухудшает положение украинских военных на фронте. Пользователь также отметил изменившийся политический дискурс в США и странах Европы — теперь колонок в газетах о ситуации на Украине становится меньше. При этом «план победы» Зеленского «превращается в ничто». По мнению комментатора, подобное называется реальностью, которая всегда будет заявлять о себе.
У Украины никогда не было ядерного оружия
Пользователь с ником Necker заявил, что у Киева никогда не было ядерного оружия. При этом у СССР оно всегда было и его размещали на территории Украинской ССР. Также оперативное управление ядерным оружием возлагалось на Москву, как и после развала Советского Союза. Комментатор отметил, что Украина никогда не имела доступа к управлению ядерным вооружением и цепочке командования. В связи с этим пользователь задал риторический вопрос: «Можем ли мы обойтись без сказки об украинском ядерном оружии?»
Ранее в ответ на заявления о создании на Украине ядерного оружия президент РФ Владимир Путин сообщил, что страна никогда не допустит подобного. По его словам, за такими действиями незамедлительно последует реакция российской стороны.
Если Украина престанет держать курс на НАТО, то может получить экономические уступки от РФ и ЕС
Пользователь с ником The Evidence Mentat считает, что ни одна страна в мире, в частности, США, Россия и Германия, не приняли бы сценарий вступления Украины в НАТО. В связи с этим государству нужно рассмотреть альтернативные пути.
Кроме того, гарантии безопасности для Киева, по его мнению, могут быть получены через многосторонний договор о безопасности. Он должен быть согласован на основе интересов РФ, Европы и Украины.
Помимо прочего, украинская сторона, по мнению комментатора, может получить значительные экономические уступки от ЕС и России, если отменит свой курс на Североатлантический альянс. Подобные переговоры между странами должны были пройти еще 10-14 лет назад, уточнил пользователь. «Должны ли мы просто смириться с тем, что Зеленский делает вид, что он государственный деятель, в то время как он им не является», — поинтересовался комментатор.
Западные страны не выполняют свои общения в отличии от России
Пользователь с ником SkylarkDubai написал, что во время объединении ФРГ Советскому Союзу было обещано, что НАТО никогда не разместит свои базы в Восточной Германии. Также среди обещаний было озвучено то, что альянс не будет расширяться на восточные территории. Однако, по мнению комментатора, только Россия в итоге выполняет свои обещания.
Зеленский должен отменить запрет на мирные переговоры с РФ
Пользователь с ником Stormysea добавил, что первым шагом, который должен сделать Владимир Зеленский в нынешней ситуации, является отмена им президентского указа о незаконности мирных переговоров. В ином случае перемирие между Киевом и Москвой не будет достигнуто.
О чем было интервью Зеленского
Президент Украины в интервью выступил с заявлением, в котором категорически отклонил любые мирные предложения России, предполагающие территориальные уступки. Он подчеркнул, что условия мирного договора не должны включать отказ от украинских территорий. Зеленский также заметил, что перспективы российской готовности к диалогу зависят от исхода текущих выборов в США.
Кроме того, Владимир Зеленский также решительно отверг предложение о соглашении «территория в обмен на мир». Оно предусматривает возможное вступление Украины в НАТО взамен на уступку территорий, которые находятся под контролем РФ. Зеленский дал понять, что такой подход недопустим для сохранения суверенитета Украины.
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