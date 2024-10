Украина игнорирует обещания, ее ждет крах: что думают на Западе о первом шаге Зеленского к миру с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью британскому изданию Financial Times. Во время беседы он сообщил, что первым шагом к завершению конфликта в стране является прекращение атак на объекты энергетической инфраструктуры. Также он отметил ситуацию с отсутствием электроэнергии на Украине и сложность для украинцев пережить зиму. Пользователи интернета оценили заявления Зеленского, они предрекли Украине крах, а также подчеркнули, что Киев не выполняет свои обещания. Первые реакции пользователей в интернете на интервью Владимира Зеленского — в материале URA.RU. Пользователь с ником Sceptic with hope сообщил, что в ВСУ происходит дезертирство (самовольное оставление воинской части или места военной службы в целях уклонения от прохождения военной службы). Им не хватает живой силы, что ухудшает положение украинских военных на фронте. Пользователь также отметил изменившийся политический дискурс в США и странах Европы — теперь колонок в газетах о ситуации на Украине становится меньше. При этом «план победы» Зеленского «превращается в ничто». По мнению комментатора, подобное называется реальностью, которая всегда будет заявлять о себе. Пользователь с ником Necker заявил, что у Киева никогда не было ядерного оружия. При этом у СССР оно всегда было и его размещали на территории Украинской ССР. Также оперативное управление ядерным оружием возлагалось на Москву, как и после развала Советского Союза. Комментатор отметил, что Украина никогда не имела доступа к управлению ядерным вооружением и цепочке командования. В связи с этим пользователь задал риторический вопрос: «Можем ли мы обойтись без сказки об украинском ядерном оружии?» Ранее в ответ на заявления о создании на Украине ядерного оружия президент РФ Владимир Путин сообщил, что страна никогда не допустит подобного. По его словам, за такими действиями незамедлительно последует реакция российской стороны. Пользователь с ником The Evidence Mentat считает, что ни одна страна в мире, в частности, США, Россия и Германия, не приняли бы сценарий вступления Украины в НАТО. В связи с этим государству нужно рассмотреть альтернативные пути. Кроме того, гарантии безопасности для Киева, по его мнению, могут быть получены через многосторонний договор о безопасности. Он должен быть согласован на основе интересов РФ, Европы и Украины. Помимо прочего, украинская сторона, по мнению комментатора, может получить значительные экономические уступки от ЕС и России, если отменит свой курс на Североатлантический альянс. Подобные переговоры между странами должны были пройти еще 10-14 лет назад, уточнил пользователь. «Должны ли мы просто смириться с тем, что Зеленский делает вид, что он государственный деятель, в то время как он им не является», — поинтересовался комментатор. Пользователь с ником SkylarkDubai написал, что во время объединении ФРГ Советскому Союзу было обещано, что НАТО никогда не разместит свои базы в Восточной Германии. Также среди обещаний было озвучено то, что альянс не будет расширяться на восточные территории. Однако, по мнению комментатора, только Россия в итоге выполняет свои обещания. Пользователь с ником Stormysea добавил, что первым шагом, кот орый должен сделать Владимир Зеленский в нынешней ситуации, является отмена им президентского указа о незаконности мирных переговоров. В ином случае перемирие между Киевом и Москвой не будет достигнуто. Президент Украины в интервью выступил с заявлением, в котором категорически отклонил любые мирные предложения России, предполагающие территориальные уступки. Он подчеркнул, что условия мирного договора не должны включать отказ от украинских территорий. Зеленский также заметил, что перспективы российской готовности к диалогу зависят от исхода текущих выборов в США. Кроме того, Владимир Зеленский также решительно отверг предложение о соглашении «территория в обмен на мир». Оно предусматривает возможное вступление Украины в НАТО взамен на уступку территорий, которые находятся под контролем РФ. Зеленский дал понять, что такой подход недопустим для сохранения суверенитета Украины.