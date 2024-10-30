Зеленский не ответил на вопрос о переговорах с РФ и снова попросился в НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью с ведущими средствами массовой информации стран Северной Европы не ответил на вопрос о мирных переговорах между Киевом и Москвой. Вместо этого он заявил, что для завершения конфликта Запад должен продолжать поддерживать Украину и пригласить ее в НАТО.
«Просто укрепите Украину в первую очередь, мы предложили план победы. Вы можете укрепить Украину геополитически, и дайте нам приглашение [в НАТО]», — подчеркнул Зеленский. Он также добавил, что сейчас Киев не видит поддержку будущего страны со стороны мирового сообщества и не чувствует безопасность.
Президент РФ Владимир Путин еще летом заявил, что Россия может провести переговоры с Украиной при условии, что Киев освободит российские территории, включая новые регионы. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков 30 октября сообщил, что условия для начала переговоров остаются неизменными.
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