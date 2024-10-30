Зеленский не ответил на вопрос о переговорах с РФ и снова попросился в НАТО

Зеленский заявил, что Украина не чувствует поддержки в мире
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Владимир Зеленский просит, чтобы Украине предложили членство в НАТО
Владимир Зеленский просит, чтобы Украине предложили членство в НАТО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью с ведущими средствами массовой информации стран Северной Европы не ответил на вопрос о мирных переговорах между Киевом и Москвой. Вместо этого он заявил, что для завершения конфликта Запад должен продолжать поддерживать Украину и пригласить ее в НАТО.

«Просто укрепите Украину в первую очередь, мы предложили план победы. Вы можете укрепить Украину геополитически, и дайте нам приглашение [в НАТО]», — подчеркнул Зеленский. Он также добавил, что сейчас Киев не видит поддержку будущего страны со стороны мирового сообщества и не чувствует безопасность.

Президент РФ Владимир Путин еще летом заявил, что Россия может провести переговоры с Украиной при условии, что Киев освободит российские территории, включая новые регионы. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков 30 октября сообщил, что условия для начала переговоров остаются неизменными.

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Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью с ведущими средствами массовой информации стран Северной Европы не ответил на вопрос о мирных переговорах между Киевом и Москвой. Вместо этого он заявил, что для завершения конфликта Запад должен продолжать поддерживать Украину и пригласить ее в НАТО. «Просто укрепите Украину в первую очередь, мы предложили план победы. Вы можете укрепить Украину геополитически, и дайте нам приглашение [в НАТО]», — подчеркнул Зеленский. Он также добавил, что сейчас Киев не видит поддержку будущего страны со стороны мирового сообщества и не чувствует безопасность. Президент РФ Владимир Путин еще летом заявил, что Россия может провести переговоры с Украиной при условии, что Киев освободит российские территории, включая новые регионы. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков 30 октября сообщил, что условия для начала переговоров остаются неизменными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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