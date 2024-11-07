Вице-губернатор перехватил контроль за управлением гостиниц правительства ХМАО

Вице-губернатор ХМАО Анатолий Уткин перехватил контроль за управлением правительственными гостиницами. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном политическом истеблишменте.
По словам инсайдера, сейчас гостиницы «Олимпийская», «На семи холмах» и «Лукоморье» входят в структуру скандального учреждения «Юграмегаспорт», который курирует вице-губернатор Елена Майер. «Уткину удалось всех убедить, что управлять гостиницами должна дирекция по эксплуатации служебных зданий, которая ему подчиняется. Сам он страшно доволен, что теперь решать вопросы по бронированию номеров нужно будет через него», — рассказал инсайдер.
В департамент внутренней политики ХМАО отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что в новом составе правительства Уткин потерял пост главы аппарата губернатора. Но при этом остался в позиции замгубернатора, у которого в подчинении департамент административного обеспечения и департамент по управлению госимуществом.
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