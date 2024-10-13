Экс-глава аппарата губернатора получил новый пост в правительстве ХМАО

Заместитель губернатора ХМАО Анатолий Уткин в новом составе правительства сохранил статус, но лишился контроля над аппаратом губернатора. Документ опубликован на сайте окружного правительства. Из него следует, что в ведении Уткина теперь будет два департамента — административного обеспечения и управления госимуществом.
«На должность заместителя губернатора назначен Уткин Анатолий Валерьевич», — гласит документ. Чиновник будет курировать департамент административного обеспечения. Кроме того, в а также департамент по управлению госимуществом, который находился в его ведении с 2012 по 2019 годы.
Руководить аппаратом губернатора будет бывшая подчиненная Кухарука из тюменской мэрии — Ирина Чудова. Она уже больше месяца находится в Ханты-Мансийске. Чудова присутствовала на инаугурации, а также была замечена на заседаниях правительства Югры.
Ранее URA.RU писало, что Чудова получит под контроль аппарат губернатора, но Уткин при этом сохранит пост замглавы региона. Инсайд агентства подтвердился.
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