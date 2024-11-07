Песков объяснил, при каком условии администрация Трампа будет лучше, чем команда Байдена

Песков: если Трамп станет добиваться мира, он будет лучше Байдена
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Песков напомнил об обещании Трампа по конфликту на Украине
Песков напомнил об обещании Трампа по конфликту на Украине Фото:
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Администрация Дональда Трампа окажется более предпочтительной в сравнении с командой Джо Байдена, если будет стремиться к миру, а не к продолжению конфликтов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если новая администрация будет добиваться мира, а не продолжения конфликта, она будет лучше в сравнении с предыдущей», — заявил Песков журналистам, его слова приводит РИА Новости. Он также подчеркнул значимость изменения подхода новой администрации США к международной политике.

Песков напомнил о предыдущих обещаниях Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. По его словам, еще до инаугурации Трамп высказывал намерения предложить план по решению украинского кризиса. Эти заявления находят отклик у российского руководства, ожидающего от новой администрации США шагов на пути к миру.

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Администрация Дональда Трампа окажется более предпочтительной в сравнении с командой Джо Байдена, если будет стремиться к миру, а не к продолжению конфликтов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Если новая администрация будет добиваться мира, а не продолжения конфликта, она будет лучше в сравнении с предыдущей», — заявил Песков журналистам, его слова приводит РИА Новости. Он также подчеркнул значимость изменения подхода новой администрации США к международной политике. Песков напомнил о предыдущих обещаниях Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. По его словам, еще до инаугурации Трамп высказывал намерения предложить план по решению украинского кризиса. Эти заявления находят отклик у российского руководства, ожидающего от новой администрации США шагов на пути к миру.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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