Администрация Дональда Трампа окажется более предпочтительной в сравнении с командой Джо Байдена, если будет стремиться к миру, а не к продолжению конфликтов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Если новая администрация будет добиваться мира, а не продолжения конфликта, она будет лучше в сравнении с предыдущей», — заявил Песков журналистам, его слова приводит РИА Новости. Он также подчеркнул значимость изменения подхода новой администрации США к международной политике.
Песков напомнил о предыдущих обещаниях Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. По его словам, еще до инаугурации Трамп высказывал намерения предложить план по решению украинского кризиса. Эти заявления находят отклик у российского руководства, ожидающего от новой администрации США шагов на пути к миру.
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