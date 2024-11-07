Путин: следующие 20 лет будут более сложными для мира

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что предстоящие 20 лет могут оказаться для мира очень сложными. Об этом он заявил на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Если оглянуться на 20 лет назад и оценить масштаб изменений, а затем спроецировать эти изменения на предстоящие годы, можно предположить, что следующее двадцатилетие будет не менее, а то и более сложным», — подчеркнул Путин на сессии. Мероприятие транслируется на телеканале «Россия 24».
Кроме того, российский лидер отметил, что нынешнему поколению досталось жить во времена радикальных изменений и активно участвовать в сложных процессах. По его словам, этому поколению предстоит не только понимать, но и принимать активное участие в «революционных переменах».
Международный дискуссионный форум «Валдай», который является объединением выдающихся российских и международных экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений, проводит очередную встречу в четверг, 7 ноября, в Сочи. «Валдай» является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты. В ходе мероприятия в этом году будет обсуждаться тема «Строительство устойчивого мира: на каких принципах? Обеспечение всеобщей безопасности и равных возможностей для развития в XXI веке».
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