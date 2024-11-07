Корь — это вирусное заболевание, которое когда-то было настоящей проблемой для детей во всем мире. Несмотря на успехи вакцинации, эта инфекция все еще представляет серьезную угрозу, особенно для непривитых детей и взрослых. Педиатр-инфекционист Ирина Курьянова рассказала URA.RU об основных особенностях кори, ее симптомах, осложнениях и методах профилактики.
Что такое корь и как она распространяется
Корь вызывается вирусом из семейства парамиксовирусов. Это чрезвычайно заразное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем.
«Если говорить о заразности, то поверьте, вирус очень липуч. Если непривитый человек будет находиться в одном помещении с больным, то почти со стопроцентной вероятностью он заболеет,» — прокомментировала педиатр-инфекционист Ирина Курьянова.
Вирус может сохраняться в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как инфицированный человек покинул помещение. Это делает корь одной из самых заразных болезней в мире.
Симптомы и течение кори
Инкубационный период кори составляет от 7 до 14 дней. Заболевание начинается с симптомов, напоминающих простуду: высокая температура (до 40°C), насморк, кашель и конъюнктивит (красные, слезящиеся глаза).
«Весомым признаком кори служат белые пятнышки на внутренней поверхности щек», — отмечает доктор Курьянова. «Они появляются за день или два до возникновения сыпи и являются явным симптомом этого заболевания», — подчеркнула специалист.
Примерно на третий или пятый день болезни появляется типичная коревая сыпь. Она начинается с лица и постепенно распространяется вниз по тел