Президент РФ Владимир Путин заявил, что несмотря на решения лидеров Запада, Россия остается важной для мирового сообщества. Он подчеркнул, что стратегические решения, направленные против страны, не изменят ее значимости на международной арене.
«Призывы Запада нанести стратегическое поражение России, стране, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков... во всяком случае некоторых из них», — сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24».
Президент также подчеркнул, что действия и решения, принимаемые Западом, не должны влиять на глобальное восприятие России как неотъемлемой части международной системы. Он выразил уверенность в том, что РФ нужна миру, несмотря ни на какие решения «вашингтонских и брюссельских начальников», и заявил о безэффективности западных санкций в отношении РФ.
Международный дискуссионный форум «Валдай», который представляет собой объединение выдающихся российских и международных экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений, проводит очередную встречу в четверг, 7 ноября, в Сочи. «Валдай» является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
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