Путин: западные лидеры не понимают, почему их пугают мной

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Владимир Путин заявил, что европейские лидеры говорили ему, что не понимают, почему их пугают российским главой
Владимир Путин заявил, что европейские лидеры говорили ему, что не понимают, почему их пугают российским главой Фото:

Многие западные лидеры не понимают, почему их пугают президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил сам российский лидер на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Многие европейские лидеры мне говорят: „Почему они [западные страны] нас пугают тобой? Мы никаких угроз не видим, не чувствуем“», — заявил Путин во время выступления. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24». Так глава РФ подчеркнул разницу в восприятии, которое формируют официальные власти на Западе и тем, какое оно на самом деле.

Международная дискуссионная платформа «Валдай», собирающая ведущих специалистов из России и других стран в областях политологии, экономики, истории и международных отношений, проводит свою очередную сессию в четверг, 7 ноября, в Сочи. «Валдай» признан одним из ключевых мировых центров для взаимодействия представителей интеллектуальной и политической элиты как России, так и международного сообщества.

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Многие западные лидеры не понимают, почему их пугают президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил сам российский лидер на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». «Многие европейские лидеры мне говорят: „Почему они [западные страны] нас пугают тобой? Мы никаких угроз не видим, не чувствуем“», — заявил Путин во время выступления. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24». Так глава РФ подчеркнул разницу в восприятии, которое формируют официальные власти на Западе и тем, какое оно на самом деле. Международная дискуссионная платформа «Валдай», собирающая ведущих специалистов из России и других стран в областях политологии, экономики, истории и международных отношений, проводит свою очередную сессию в четверг, 7 ноября, в Сочи. «Валдай» признан одним из ключевых мировых центров для взаимодействия представителей интеллектуальной и политической элиты как России, так и международного сообщества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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