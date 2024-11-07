Путин: РФ продолжит останавливать тех, кто рвется к мировому господству

Президент России Владимир Путин выступил с заявлением о роли России в мировой истории, подчеркивая ее способность противостоять стремлениям к мировому господству. Об этом он заявил в ходе пленарной сессии на форуме «Валдай».
«Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, кто бы это ни делал, так будет и впредь», — подчеркнул президент.
В своем выступлении Владимир Путин также обратил внимание на историческую роль России в формировании мирового порядка, подчеркивая ее важность в сдерживании гегемонии отдельных государств и блоков, защите международного права и суверенитета наций.
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