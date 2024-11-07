Курганцам поголовно стали отказывать в получении ипотеки

Курганцам ужесточили условия для получения ипотеки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Получить ипотеку стало крайне сложно даже на невыгодных условиях и под огромные проценты
Получить ипотеку стало крайне сложно даже на невыгодных условиях и под огромные проценты Фото:

Получить ипотеку курганцам становится крайне сложно: банки стали более пристально рассматривать потенциальных заемщиков и часто отказывать в ипотеке даже под 24-26%. Об этом рассказала курганский риелтор Елена Безгодова.

«Ипотечникам стали отказывать по любому поводу. Причем, больше всего ужесточили условия крупные банки. Теперь даже за один-два дня просрочки по выплате другого кредита могут отказать в выдаче ипотечного займа. Человек с плохой кредитной историей практически не имеет шансов на одобрение», — поделилась Елена Безгодова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Риелтор также отметила, что банки стали пересматривать условия кредита одному и тому же человеку по несколько раз. Это приводит к тому, что на сделку он выходит на самых невыгодных для себя условиях.

Безгодова предупреждает любителей онлайн-покупок о том, что маркетплейсы, предлагая рассрочку, проводят ее, как микрозайм. В таком случае банк может посчитать клиента ненадежным, поднять процентную ставку, уменьшить сумму кредита или вовсе отказать в выдаче займа. Поэтому курганцам стоит быть с микрозаймами предельно аккуратными.

Ранее URA.RU писало о том, что курганцы стали значительно реже брать кредиты. Большую роль в этом сыграла отмена льготной ипотеки. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Получить ипотеку курганцам становится крайне сложно: банки стали более пристально рассматривать потенциальных заемщиков и часто отказывать в ипотеке даже под 24-26%. Об этом рассказала курганский риелтор Елена Безгодова. «Ипотечникам стали отказывать по любому поводу. Причем, больше всего ужесточили условия крупные банки. Теперь даже за один-два дня просрочки по выплате другого кредита могут отказать в выдаче ипотечного займа. Человек с плохой кредитной историей практически не имеет шансов на одобрение», — поделилась Елена Безгодова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Риелтор также отметила, что банки стали пересматривать условия кредита одному и тому же человеку по несколько раз. Это приводит к тому, что на сделку он выходит на самых невыгодных для себя условиях. Безгодова предупреждает любителей онлайн-покупок о том, что маркетплейсы, предлагая рассрочку, проводят ее, как микрозайм. В таком случае банк может посчитать клиента ненадежным, поднять процентную ставку, уменьшить сумму кредита или вовсе отказать в выдаче займа. Поэтому курганцам стоит быть с микрозаймами предельно аккуратными. Ранее URA.RU писало о том, что курганцы стали значительно реже брать кредиты. Большую роль в этом сыграла отмена льготной ипотеки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...