Курганцам поголовно стали отказывать в получении ипотеки

Получить ипотеку курганцам становится крайне сложно: банки стали более пристально рассматривать потенциальных заемщиков и часто отказывать в ипотеке даже под 24-26%. Об этом рассказала курганский риелтор Елена Безгодова.
«Ипотечникам стали отказывать по любому поводу. Причем, больше всего ужесточили условия крупные банки. Теперь даже за один-два дня просрочки по выплате другого кредита могут отказать в выдаче ипотечного займа. Человек с плохой кредитной историей практически не имеет шансов на одобрение», — поделилась Елена Безгодова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Риелтор также отметила, что банки стали пересматривать условия кредита одному и тому же человеку по несколько раз. Это приводит к тому, что на сделку он выходит на самых невыгодных для себя условиях.
Безгодова предупреждает любителей онлайн-покупок о том, что маркетплейсы, предлагая рассрочку, проводят ее, как микрозайм. В таком случае банк может посчитать клиента ненадежным, поднять процентную ставку, уменьшить сумму кредита или вовсе отказать в выдаче займа. Поэтому курганцам стоит быть с микрозаймами предельно аккуратными.
Ранее URA.RU писало о том, что курганцы стали значительно реже брать кредиты. Большую роль в этом сыграла отмена льготной ипотеки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!