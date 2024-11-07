07 ноября 2024

В ХМАО полуголый мужчина с кувалдой устроил драку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Оппоненты смогли обезвредить неадекватного югорчанина
Оппоненты смогли обезвредить неадекватного югорчанина Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) вечером 7 ноября во дворе дома на улице Ленина полуголый мужчина с кувалдой в руках устроил драку во дворе жилого дома с несколькими мужчинами. О происшествии очевидцы сообщили в соцсети.

«Драка возле Ленина 3А», — пишут подписчики telegram-канала «ЧП Нижневартовск. Происшествия». На опубликованном в паблике видео, мужчина с голым торсом и кувалдой в руках выкрикивал маты во дворе жилого дома. Несколько прохожих пытались остановить его и между ними завязалась драка.

В какой-то момент удалось обезвредить неадекватного югорчанина. Однако он продолжал выкрикивать ругательства и угрожать убийством своим оппонентам.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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В Нижневартовске (ХМАО) вечером 7 ноября во дворе дома на улице Ленина полуголый мужчина с кувалдой в руках устроил драку во дворе жилого дома с несколькими мужчинами. О происшествии очевидцы сообщили в соцсети. «Драка возле Ленина 3А», — пишут подписчики telegram-канала «ЧП Нижневартовск. Происшествия». На опубликованном в паблике видео, мужчина с голым торсом и кувалдой в руках выкрикивал маты во дворе жилого дома. Несколько прохожих пытались остановить его и между ними завязалась драка. В какой-то момент удалось обезвредить неадекватного югорчанина. Однако он продолжал выкрикивать ругательства и угрожать убийством своим оппонентам. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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