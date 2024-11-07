В Нижневартовске (ХМАО) вечером 7 ноября во дворе дома на улице Ленина полуголый мужчина с кувалдой в руках устроил драку во дворе жилого дома с несколькими мужчинами. О происшествии очевидцы сообщили в соцсети.
«Драка возле Ленина 3А», — пишут подписчики telegram-канала «ЧП Нижневартовск. Происшествия». На опубликованном в паблике видео, мужчина с голым торсом и кувалдой в руках выкрикивал маты во дворе жилого дома. Несколько прохожих пытались остановить его и между ними завязалась драка.
В какой-то момент удалось обезвредить неадекватного югорчанина. Однако он продолжал выкрикивать ругательства и угрожать убийством своим оппонентам.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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