07 ноября 2024

Путин раскрыл потери ВСУ в Курской области

Путин заявил о колоссальных потерях ВСУ в боях за Курскую область
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Число погибших среди ВСУ уже превысило 30 тысяч человек, заявил Путин Фото:
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Пленарное заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2024

Президент России Владимир Путин сообщил о значительных потерях украинских войск в Курской области. По его словам, число погибших уже превысило 30 тысяч человек. Об этом глава государства заявил 7 ноября на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«По нашим данным, потери украинских войск составляют более 30 тысяч убитыми только в Курской области», — сказал Владимир Путин. Эти цифры подчеркивают серьезность и масштабы конфликта на этом участке фронта.

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Президент России Владимир Путин сообщил о значительных потерях украинских войск в Курской области. По его словам, число погибших уже превысило 30 тысяч человек. Об этом глава государства заявил 7 ноября на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». «По нашим данным, потери украинских войск составляют более 30 тысяч убитыми только в Курской области», — сказал Владимир Путин. Эти цифры подчеркивают серьезность и масштабы конфликта на этом участке фронта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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