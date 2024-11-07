Путин раскрыл потери ВСУ в Курской области

Число погибших среди ВСУ уже превысило 30 тысяч человек, заявил Путин
новость из сюжетаПленарное заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2024
Президент России Владимир Путин сообщил о значительных потерях украинских войск в Курской области. По его словам, число погибших уже превысило 30 тысяч человек. Об этом глава государства заявил 7 ноября на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«По нашим данным, потери украинских войск составляют более 30 тысяч убитыми только в Курской области», — сказал Владимир Путин. Эти цифры подчеркивают серьезность и масштабы конфликта на этом участке фронта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.