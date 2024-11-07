Путин раскрыл потери ВСУ в Курской области

Путин заявил о колоссальных потерях ВСУ в боях за Курскую область

08 ноября 2024 в 01:24 Размер текста - 17 +

Число погибших среди ВСУ уже превысило 30 тысяч человек, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пленарное заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2024 Президент России Владимир Путин сообщил о значительных потерях украинских войск в Курской области. По его словам, число погибших уже превысило 30 тысяч человек. Об этом глава государства заявил 7 ноября на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». «По нашим данным, потери украинских войск составляют более 30 тысяч убитыми только в Курской области», — сказал Владимир Путин. Эти цифры подчеркивают серьезность и масштабы конфликта на этом участке фронта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин сообщил о значительных потерях украинских войск в Курской области. По его словам, число погибших уже превысило 30 тысяч человек. Об этом глава государства заявил 7 ноября на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». «По нашим данным, потери украинских войск составляют более 30 тысяч убитыми только в Курской области», — сказал Владимир Путин. Эти цифры подчеркивают серьезность и масштабы конфликта на этом участке фронта.