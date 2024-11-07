07 ноября 2024

Путин заявил о блокировке тысяч украинских военных в «горячей» зоне СВО

Путин: на купянском направлении заблокировано 15 тысяч украинских военных
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
На купянском направлении заблокировано 15 тысяч ВСУ, сообщил Путин Фото:
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Пленарное заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2024

На купянском направлении в окружение российских войск попали две группировки Вооруженных Сил Украины (ВСУ) общей численностью 15 тысяч военных. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии форума «Валдай».

«На купянском направлении в окружение попали две группировки ВСУ численностью 10 тысяч и 5 тысяч военных», — заявил Владимир Путин. Кроме того, по словам Путина, украинская сторона понесла значительные потери в Курской области, превышающие 30 тысяч военнослужащих.

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На купянском направлении в окружение российских войск попали две группировки Вооруженных Сил Украины (ВСУ) общей численностью 15 тысяч военных. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии форума «Валдай». «На купянском направлении в окружение попали две группировки ВСУ численностью 10 тысяч и 5 тысяч военных», — заявил Владимир Путин. Кроме того, по словам Путина, украинская сторона понесла значительные потери в Курской области, превышающие 30 тысяч военнослужащих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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