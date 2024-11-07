Путин заявил о блокировке тысяч украинских военных в «горячей» зоне СВО

Путин: на купянском направлении заблокировано 15 тысяч украинских военных

08 ноября 2024 в 01:21 Размер текста - 17 +

На купянском направлении заблокировано 15 тысяч ВСУ, сообщил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пленарное заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2024 На купянском направлении в окружение российских войск попали две группировки Вооруженных Сил Украины (ВСУ) общей численностью 15 тысяч военных. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии форума «Валдай». «На купянском направлении в окружение попали две группировки ВСУ численностью 10 тысяч и 5 тысяч военных», — заявил Владимир Путин. Кроме того, по словам Путина, украинская сторона понесла значительные потери в Курской области, превышающие 30 тысяч военнослужащих. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На купянском направлении в окружение российских войск попали две группировки Вооруженных Сил Украины (ВСУ) общей численностью 15 тысяч военных. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии форума «Валдай». «На купянском направлении в окружение попали две группировки ВСУ численностью 10 тысяч и 5 тысяч военных», — заявил Владимир Путин. Кроме того, по словам Путина, украинская сторона понесла значительные потери в Курской области, превышающие 30 тысяч военнослужащих.