На купянском направлении в окружение российских войск попали две группировки Вооруженных Сил Украины (ВСУ) общей численностью 15 тысяч военных. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии форума «Валдай».
«На купянском направлении в окружение попали две группировки ВСУ численностью 10 тысяч и 5 тысяч военных», — заявил Владимир Путин. Кроме того, по словам Путина, украинская сторона понесла значительные потери в Курской области, превышающие 30 тысяч военнослужащих.
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