07 ноября 2024

Путин: РФ намерена создать условия для урегулирования конфликта на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин выразил намерение России обеспечить, чтобы Украина не использовалась как инструмент в руках третьих стран. Он подчеркнул это во время своего выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы настроены на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования (конфликта — ред.), чтобы Украина была независимым, суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран, и не использовалась в их интересах», — сказал Путин. Это заявление подчеркивает стремление Москвы к долгосрочному урегулированию ситуации.

Владимир Путин также затронул вопросы независимости и суверенитета Украины, указывая на важность этих аспектов в контексте международных отношений и региональной безопасности.

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Президент России Владимир Путин выразил намерение России обеспечить, чтобы Украина не использовалась как инструмент в руках третьих стран. Он подчеркнул это во время своего выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». «Мы настроены на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования (конфликта — ред.), чтобы Украина была независимым, суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран, и не использовалась в их интересах», — сказал Путин. Это заявление подчеркивает стремление Москвы к долгосрочному урегулированию ситуации. Владимир Путин также затронул вопросы независимости и суверенитета Украины, указывая на важность этих аспектов в контексте международных отношений и региональной безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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