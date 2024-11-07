Путин: РФ намерена создать условия для урегулирования конфликта на Украине

08 ноября 2024 в 01:39 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин выразил намерение России обеспечить, чтобы Украина не использовалась как инструмент в руках третьих стран. Он подчеркнул это во время своего выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». «Мы настроены на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования (конфликта — ред.), чтобы Украина была независимым, суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран, и не использовалась в их интересах», — сказал Путин. Это заявление подчеркивает стремление Москвы к долгосрочному урегулированию ситуации. Владимир Путин также затронул вопросы независимости и суверенитета Украины, указывая на важность этих аспектов в контексте международных отношений и региональной безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин выразил намерение России обеспечить, чтобы Украина не использовалась как инструмент в руках третьих стран. Он подчеркнул это во время своего выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». «Мы настроены на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования (конфликта — ред.), чтобы Украина была независимым, суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран, и не использовалась в их интересах», — сказал Путин. Это заявление подчеркивает стремление Москвы к долгосрочному урегулированию ситуации. Владимир Путин также затронул вопросы независимости и суверенитета Украины, указывая на важность этих аспектов в контексте международных отношений и региональной безопасности.