Путин назвал открытие Олимпиады оскорбительным для миллионов христиан

08 ноября 2024 в 01:46 Размер текста - 17 +

На открытии Олимпиады-2024 в Париже были представлены сцены, которые вызвали возмущение среди христианской общественности. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». «Я не знаю, на что рассчитывали, зачем это делали организаторы, зачем это МОК пропустил. Это, безусловно, было оскорбительно для миллионов верующих христиан», — сказал глава государства. Владимир Путин выразил недоумение, почему было принято решение о включении таких элементов в программу церемонии, которые могут оскорбить религиозные чувства людей. Президент также подчеркнул значимость уважения границ личной свободы в контексте общественного благополучия. Он указал на то, что необходимо учитывать чувства других людей и не пересекать границы, которые могут привести к конфликтам на религиозной почве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На открытии Олимпиады-2024 в Париже были представлены сцены, которые вызвали возмущение среди христианской общественности. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». «Я не знаю, на что рассчитывали, зачем это делали организаторы, зачем это МОК пропустил. Это, безусловно, было оскорбительно для миллионов верующих христиан», — сказал глава государства. Владимир Путин выразил недоумение, почему было принято решение о включении таких элементов в программу церемонии, которые могут оскорбить религиозные чувства людей. Президент также подчеркнул значимость уважения границ личной свободы в контексте общественного благополучия. Он указал на то, что необходимо учитывать чувства других людей и не пересекать границы, которые могут привести к конфликтам на религиозной почве.