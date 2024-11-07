Путин рассказал о сигналах американских компаний, который хотят вернуться в РФ

08 ноября 2024 в 02:06 Размер текста - 17 +

Путин сказал, что Россия готова принять обратно иностранные компании, ушедшие на фоне санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова принять американские компании, желающие вернуться на российский рынок, но под новыми условиями и с учетом потерь. Об этом он сообщил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». «Мы сейчас видим некоторые сигналы даже от американских компаний. Приходят, что они хотят вернуться на наш рынок, пусть возвращаются. Но, конечно, в новых условиях, с потерями. Но это же не мы виноваты», — подчеркнул Владимир Путин. В дополнение к этому, президент также отметил, что, несмотря на санкции со стороны Японии, российская сторона не предпринимает ответных мер и японские компании продолжают свою деятельность в России. Он подчеркнул открытость России к сотрудничеству и сохранение деловых связей несмотря на политические напряженности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова принять американские компании, желающие вернуться на российский рынок, но под новыми условиями и с учетом потерь. Об этом он сообщил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». «Мы сейчас видим некоторые сигналы даже от американских компаний. Приходят, что они хотят вернуться на наш рынок, пусть возвращаются. Но, конечно, в новых условиях, с потерями. Но это же не мы виноваты», — подчеркнул Владимир Путин. В дополнение к этому, президент также отметил, что, несмотря на санкции со стороны Японии, российская сторона не предпринимает ответных мер и японские компании продолжают свою деятельность в России. Он подчеркнул открытость России к сотрудничеству и сохранение деловых связей несмотря на политические напряженности.