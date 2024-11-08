Путин рассказал об испытании новейших вооружений

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Разработка данных систем ведется уже несколько лет, заявил Путин Фото:
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Пленарное заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2024

В России завершается испытание новейших вооружений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

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«Мы сейчас уже подходим к тому, чтобы ставить на вооружение новейшие наши разработки, о которых я еще лет пять назад говорил. Мы сейчас завершаем испытания постепенно», — сказал Путин во время выступления.

Он обратил внимание на значимость этих вооружений для укрепления обороноспособности России. Владимир путин отметил, что разработка этих систем ведется уже несколько лет, что говорит о серьезном подходе к модернизации арсенала страны.

Ранее Путин заявлял, РФ не будет участвовать в гонке вооружений. При этом, по словам президента, страна должна подготовиться к агрессии.

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В России завершается испытание новейших вооружений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. «Мы сейчас уже подходим к тому, чтобы ставить на вооружение новейшие наши разработки, о которых я еще лет пять назад говорил. Мы сейчас завершаем испытания постепенно», — сказал Путин во время выступления. Он обратил внимание на значимость этих вооружений для укрепления обороноспособности России. Владимир путин отметил, что разработка этих систем ведется уже несколько лет, что говорит о серьезном подходе к модернизации арсенала страны. Ранее Путин заявлял, РФ не будет участвовать в гонке вооружений. При этом, по словам президента, страна должна подготовиться к агрессии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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