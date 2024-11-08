Путин рассказал об испытании новейших вооружений

В России завершается испытание новейших вооружений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.
«Мы сейчас уже подходим к тому, чтобы ставить на вооружение новейшие наши разработки, о которых я еще лет пять назад говорил. Мы сейчас завершаем испытания постепенно», — сказал Путин во время выступления.
Он обратил внимание на значимость этих вооружений для укрепления обороноспособности России. Владимир путин отметил, что разработка этих систем ведется уже несколько лет, что говорит о серьезном подходе к модернизации арсенала страны.
Ранее Путин заявлял, РФ не будет участвовать в гонке вооружений. При этом, по словам президента, страна должна подготовиться к агрессии.
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