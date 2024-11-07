07 ноября 2024

Доктор Очеретина из Кургана рассказала, как избежать боли в спине

Курганский врач Очеретина: избежать боли в спине поможет снижение веса
© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Очеретина указала, что боль в спине часто бывает у школьников из-за долгого сидения
Ирина Очеретина указала, что боль в спине часто бывает у школьников из-за долгого сидения Фото:

Травматолог-ортопед Ирина Очеретина из Кургана рассказала, как сохранить здоровье позвоночника и избежать боли в спине. Своим рекомендациями доктор поделилась на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Дорсопатия — это группа заболеваний позвоночника, вызывающих болевой синдром, но не затрагивающих внутренние органы. Симптомы могут быть как острыми, так и хроническими, усиливаясь при резких движениях туловища или шеи, подъеме тяжестей, длительном сидении или стоянии», — пояснила врач.

Статичные позы врачи считают одной из главных причин дорсопатии. Усталость и тяжесть в спине нередко наблюдаются у школьников. Это связано с долгим сидением на уроках и за компьютером, когда нормальное движение позвоночника ограничено.

Переохлаждение шейно-воротниковой зоны, стресс, а также лишний вес увеличивают нагрузку на суставы позвоночника и могут стать причиной дорсопатии. Чтобы вылечить ее, необходимо сбросить избыточную массу и подобрать упражнения для расслабления триггерных точек.

Ранее URA.RU писало о рекомендациях врача-терапевта Ольги Мельниковой по поводу приема витаминов. Она назвала основные признаки их нехватки и указала на то, что подобрать дозировку должен доктор.

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Травматолог-ортопед Ирина Очеретина из Кургана рассказала, как сохранить здоровье позвоночника и избежать боли в спине. Своим рекомендациями доктор поделилась на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Дорсопатия — это группа заболеваний позвоночника, вызывающих болевой синдром, но не затрагивающих внутренние органы. Симптомы могут быть как острыми, так и хроническими, усиливаясь при резких движениях туловища или шеи, подъеме тяжестей, длительном сидении или стоянии», — пояснила врач. Статичные позы врачи считают одной из главных причин дорсопатии. Усталость и тяжесть в спине нередко наблюдаются у школьников. Это связано с долгим сидением на уроках и за компьютером, когда нормальное движение позвоночника ограничено. Переохлаждение шейно-воротниковой зоны, стресс, а также лишний вес увеличивают нагрузку на суставы позвоночника и могут стать причиной дорсопатии. Чтобы вылечить ее, необходимо сбросить избыточную массу и подобрать упражнения для расслабления триггерных точек. Ранее URA.RU писало о рекомендациях врача-терапевта Ольги Мельниковой по поводу приема витаминов. Она назвала основные признаки их нехватки и указала на то, что подобрать дозировку должен доктор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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