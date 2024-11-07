Доктор Очеретина из Кургана рассказала, как избежать боли в спине

Травматолог-ортопед Ирина Очеретина из Кургана рассказала, как сохранить здоровье позвоночника и избежать боли в спине. Своим рекомендациями доктор поделилась на личной странице в соцсети «ВКонтакте».
«Дорсопатия — это группа заболеваний позвоночника, вызывающих болевой синдром, но не затрагивающих внутренние органы. Симптомы могут быть как острыми, так и хроническими, усиливаясь при резких движениях туловища или шеи, подъеме тяжестей, длительном сидении или стоянии», — пояснила врач.
Статичные позы врачи считают одной из главных причин дорсопатии. Усталость и тяжесть в спине нередко наблюдаются у школьников. Это связано с долгим сидением на уроках и за компьютером, когда нормальное движение позвоночника ограничено.
Переохлаждение шейно-воротниковой зоны, стресс, а также лишний вес увеличивают нагрузку на суставы позвоночника и могут стать причиной дорсопатии. Чтобы вылечить ее, необходимо сбросить избыточную массу и подобрать упражнения для расслабления триггерных точек.
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