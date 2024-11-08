Врач раскрыла, чем опасен стресс для здоровья

На фоне стресса у человека может произойти отек центральной зоны сетчатки, что приводит к резкому ухудшению зрения. Об этом предупредила врач-офтальмолог «СМ-Клиника» Арпине Адамян.
«Одно из самых опасных нарушений органов зрения, которое возникает на фоне стресса и повышения уровня гормонов надпочечников в крови — это острая центральная серозная хориоретинопатия. Проще говоря, это отек центральной зоны сетчатки, вызванный нарушением проницаемости сосудов сетчатки. При этом возникает стойкое „пятно“ в поле зрения, искажение линий, резко снижается острота зрения», — добавила офтальмолог в разговоре с «Газетой.ру».
Из-за стресса могут появиться «мушки», «искры», «пятна» перед глазами и слезотечение, человек начинает часто моргать, испытывать неприятные ощущения от света. Это обусловлено тем, что в условиях стресса организм стремится защитить себя с помощью адаптационных механизмов, что ведет к активации симпатической нервной системы и гормональным нарушениям. В результате этих процессов сужаются сосуды и напрягаются мышцы.
Постоянный стресс может стать причиной развития ряда заболеваний. Среди них — болезни сердечно-сосудистой системы, включая артериальную гипертензию, ишемическую болезнь сердца, нарушения ритма сердца и другие. Также возникают проблемы с нервной системой, такие как хронические головные боли, тремор, судороги, бессонница и повышенная утомляемость. Не исключены нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, включая гастриты, рефлюкс-эзофагиты, холецистит, энтериты, могут возникать проблемы с органами зрения.
В борьбе со стрессом помогает осознанный подход к образу жизни, рассказал изданию психиатр Александр Мещеряков. Например, начать больше двигаться, передает слова специалиста Пятый канал.
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