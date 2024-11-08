Стала известна судьба застрявшего в Японии круизного лайнера с россиянами

Застрявший в Японии лайнер с россиянами отправился в Шанхай
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Лайнер отправился в Шанхай с задержкой
Лайнер отправился в Шанхай с задержкой Фото:

Застрявший в Японии из-за технической неисправности круизный лайнер «Спектр морей» отплыл из порта Йокогамы (Япония) в Шанхай. Около 600 туристов из России пожаловались, что из-за задержки рейса могут потерять дорогие билеты на обратный путь домой. 

«Спектр морей» с российскими туристами отплыл из порта Йокогамы в Шанхай, передает корреспондент РБК. Изначально лайнер должен был прибыть в Китай 9 ноября, в итоге прибытие судна в конечный пункт назначения отложили на два дня — до утра 11 ноября. 

В связи с этим российские пассажиры лайнера обратились с призывом о помощи в консульство России и к властям Японии, они просили обеспечить им перелет в Шанхай, чтобы билеты в Россию не «сгорели». Перевозчик Royal Caribbean International пообещал пассажирам вернуть 100% средств за круиз в течение 14 рабочих дней. Компания также намерена возместить стоимость перелета, если билеты приобретались через ее систему. В качестве извинения компания сделала бесплатными доступ к интернету, передает «Царьград». Также говорилось, что россиянам дали доступ к бесплатному алкоголю, однако эту информацию пассажиры судна опровергли.

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Застрявший в Японии из-за технической неисправности круизный лайнер «Спектр морей» отплыл из порта Йокогамы (Япония) в Шанхай. Около 600 туристов из России пожаловались, что из-за задержки рейса могут потерять дорогие билеты на обратный путь домой.  «Спектр морей» с российскими туристами отплыл из порта Йокогамы в Шанхай, передает корреспондент РБК. Изначально лайнер должен был прибыть в Китай 9 ноября, в итоге прибытие судна в конечный пункт назначения отложили на два дня — до утра 11 ноября.  В связи с этим российские пассажиры лайнера обратились с призывом о помощи в консульство России и к властям Японии, они просили обеспечить им перелет в Шанхай, чтобы билеты в Россию не «сгорели». Перевозчик Royal Caribbean International пообещал пассажирам вернуть 100% средств за круиз в течение 14 рабочих дней. Компания также намерена возместить стоимость перелета, если билеты приобретались через ее систему. В качестве извинения компания сделала бесплатными доступ к интернету, передает «Царьград». Также говорилось, что россиянам дали доступ к бесплатному алкоголю, однако эту информацию пассажиры судна опровергли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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