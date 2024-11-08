Стала известна судьба застрявшего в Японии круизного лайнера с россиянами

Застрявший в Японии из-за технической неисправности круизный лайнер «Спектр морей» отплыл из порта Йокогамы (Япония) в Шанхай. Около 600 туристов из России пожаловались, что из-за задержки рейса могут потерять дорогие билеты на обратный путь домой.
«Спектр морей» с российскими туристами отплыл из порта Йокогамы в Шанхай, передает корреспондент РБК. Изначально лайнер должен был прибыть в Китай 9 ноября, в итоге прибытие судна в конечный пункт назначения отложили на два дня — до утра 11 ноября.
В связи с этим российские пассажиры лайнера обратились с призывом о помощи в консульство России и к властям Японии, они просили обеспечить им перелет в Шанхай, чтобы билеты в Россию не «сгорели». Перевозчик Royal Caribbean International пообещал пассажирам вернуть 100% средств за круиз в течение 14 рабочих дней. Компания также намерена возместить стоимость перелета, если билеты приобретались через ее систему. В качестве извинения компания сделала бесплатными доступ к интернету, передает «Царьград». Также говорилось, что россиянам дали доступ к бесплатному алкоголю, однако эту информацию пассажиры судна опровергли.
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