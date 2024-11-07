Сотни россиян застряли на лайнере в Японии с бесплатным алкоголем и интернетом

Алкоголь на застрявшем в Японии лайнере сделали бесплатным
© Служба новостей «URA.RU»
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Туристам на застрявшем лайнере раздают алкоголь и дали доступ к бесплатному интернету
Туристам на застрявшем лайнере раздают алкоголь и дали доступ к бесплатному интернету Фото:

На круизном лайнере Spectrum of The Seas, который сломался и вынуждено встал в порту в Японии, сделали бесплатными доступ к интернету и алкоголю, чтобы задобрить туристов. На борту судна находятся около 600 россиян. 

«Туристам сделали две важнейших поблажки. Во-первых, сделали бесплатным доступ к интернету. Он стоил порядка 300 долларов. Во-вторых, где-то сильно снизили цены, а где-то и вовсе сделали бесплатным алкоголь», — передает Baza.

Лайнер сломался и встал в японском порту Йокогамы. Корабль должен был прибыть в Шанхай, но теперь не успеет в срок. По сообщениям пассажиров, они пытаются уехать из порта, но им не отдают паспорта. Перевозчик Royal Caribbean International пообещал пассажирам вернуть 100% средств за круиз, включая налоги и сборы, в течение 14 рабочих дней, следует из разосланного им уведомления. Компания также пообещала автоматически возместить стоимость перелета, если билеты приобретались через ее систему.

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На круизном лайнере Spectrum of The Seas, который сломался и вынуждено встал в порту в Японии, сделали бесплатными доступ к интернету и алкоголю, чтобы задобрить туристов. На борту судна находятся около 600 россиян.  «Туристам сделали две важнейших поблажки. Во-первых, сделали бесплатным доступ к интернету. Он стоил порядка 300 долларов. Во-вторых, где-то сильно снизили цены, а где-то и вовсе сделали бесплатным алкоголь», — передает Baza. Лайнер сломался и встал в японском порту Йокогамы. Корабль должен был прибыть в Шанхай, но теперь не успеет в срок. По сообщениям пассажиров, они пытаются уехать из порта, но им не отдают паспорта. Перевозчик Royal Caribbean International пообещал пассажирам вернуть 100% средств за круиз, включая налоги и сборы, в течение 14 рабочих дней, следует из разосланного им уведомления. Компания также пообещала автоматически возместить стоимость перелета, если билеты приобретались через ее систему.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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