Сотни россиян застряли на лайнере в Японии с бесплатным алкоголем и интернетом

На круизном лайнере Spectrum of The Seas, который сломался и вынуждено встал в порту в Японии, сделали бесплатными доступ к интернету и алкоголю, чтобы задобрить туристов. На борту судна находятся около 600 россиян.
«Туристам сделали две важнейших поблажки. Во-первых, сделали бесплатным доступ к интернету. Он стоил порядка 300 долларов. Во-вторых, где-то сильно снизили цены, а где-то и вовсе сделали бесплатным алкоголь», — передает Baza.
Лайнер сломался и встал в японском порту Йокогамы. Корабль должен был прибыть в Шанхай, но теперь не успеет в срок. По сообщениям пассажиров, они пытаются уехать из порта, но им не отдают паспорта. Перевозчик Royal Caribbean International пообещал пассажирам вернуть 100% средств за круиз, включая налоги и сборы, в течение 14 рабочих дней, следует из разосланного им уведомления. Компания также пообещала автоматически возместить стоимость перелета, если билеты приобретались через ее систему.
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