Жители Греции заблокировали колонну с боеприпасами для ВСУ

Греческие коммунисты остановили в городе Тирнавос автоколонну грузовиков с боеприпасами для Украины. Об этом сообщил новостной портал 902.gr Компартии Греции (КПГ).
Члены КПГ и Коммунистической молодежи Греции перекрыли дорогу грузовикам с номерами Украины, Польши и Болгарии. На машинах везли ракеты и другие боеприпасы, предназначенные для Украины. Коммунисты скандировали лозунги «Ни земли, ни воды убийцам народов», «Никакого участия в военных миссиях за пределами Греции». Автоколонна была вынуждена развернуться. Протестующие успели написать на машинах «Убийцы НАТО, убирайтесь домой».
Местные жители поддержали коммунистов, они выходили из домов и аплодировали, говорится на сайте КПГ. «Жители Тирнавоса не допустят, чтобы грузы смерти прошли через город, не допустят дальнейшего вовлечения страны в империалистическую бойню», — приводит портал заявление мэра Тирнавоса Стелиоса Цикрициса.
Указано, что боеприпасы были вывезены из военного лагеря страны в рамках договоренностей правительства Греции о расширении участия в конфликте на Украине. В начале 2024 года правительство Греции одобрило передачу Украине устаревшего вооружения, сообщает телеканал 360. Премьер Греции Кириакос Мицотакис пообещал поддерживать Украину сколько это потребуется, передает RT. В октябре украинский лидер Владимир Зеленский подписал соглашение с Мицотакисом о сотрудничестве в сфере безопасности.
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