Греция поможет Украине в конфликте с Россией

Зеленский подписал с Грецией соглашение о сотрудничестве в вопросах безопасности

Владимир Зеленский подписал соглашение о сотрудничестве с Грецией в вопросах безопасности Фото: Официальный сайт президента Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал соглашение с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом глава Украины написал в своем telegram-канале.

«Сегодня с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности», — написал Зеленский в своем канале. Он уточнил, что теперь Греция сможет обеспечить оборонные потребности Киева. Греческие представители задействованы в подготовке украинских пилотов для эксплуатации истребителей F-16, которые недавно были поставлены Киеву.

В настоящий момент Зеленский находится в Брюсселе. Туда он приехал, чтобы продемонстрировать свой «мирный план» по окончанию конфликта с РФ. В ходе встречи с Европарламентом глава страны заявил, что ему необходимо передать доходы от замороженных российских активов.