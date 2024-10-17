Греция поможет Украине в конфликте с Россией

Зеленский подписал с Грецией соглашение о сотрудничестве в вопросах безопасности
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Владимир Зеленский подписал соглашение о сотрудничестве с Грецией в вопросах безопасности Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал соглашение с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом глава Украины написал в своем telegram-канале.

«Сегодня с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности», — написал Зеленский в своем канале. Он уточнил, что теперь Греция сможет обеспечить оборонные потребности Киева. Греческие представители задействованы в подготовке украинских пилотов для эксплуатации истребителей F-16, которые недавно были поставлены Киеву.

В настоящий момент Зеленский находится в Брюсселе. Туда он приехал, чтобы продемонстрировать свой «мирный план» по окончанию конфликта с РФ. В ходе встречи с Европарламентом глава страны заявил, что ему необходимо передать доходы от замороженных российских активов.

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Украинский лидер Владимир Зеленский подписал соглашение с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом глава Украины написал в своем telegram-канале. «Сегодня с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности», — написал Зеленский в своем канале. Он уточнил, что теперь Греция сможет обеспечить оборонные потребности Киева. Греческие представители задействованы в подготовке украинских пилотов для эксплуатации истребителей F-16, которые недавно были поставлены Киеву. В настоящий момент Зеленский находится в Брюсселе. Туда он приехал, чтобы продемонстрировать свой «мирный план» по окончанию конфликта с РФ. В ходе встречи с Европарламентом глава страны заявил, что ему необходимо передать доходы от замороженных российских активов.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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