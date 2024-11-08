WSJ: государству в Азии не поздоровится с «новой» Америкой

Избранный глава США Дональд Трамп может применить к Ирану новые санкции, сократив продажи нефти и подорвав ядерную программу страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«Избранный президент Дональд Трамп планирует резко усилить санкции против Ирана и сократить продажи его нефти», — говорится в материале со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. «Когда Трамп вступит в должность, его подход к Ирану, скорее всего, будет обусловлен тем, что агенты [Тегерана] пытались убить его и бывших высокопоставленных помощников по национальной безопасности», — напомнили бывшие чиновники Трампа.
Кроме того, в статье упоминается, что во время своего первого президентского срока Трамп негативно относился к Ирану, разорвав соглашение с Тегераном, подписанное шестью странами и известное как Совместный всеобъемлющий план действий, которое должно было ограничить работу Ирана над ядерным оружием. Он также ввел так называемую стратегию «максимального давления» в надежде, что Иран откажется от стремления к созданию ядерного оружия, прекратит финансирование и обучение террористических группировок, которые США считают таковыми, и улучшит ситуацию с правами человека.
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