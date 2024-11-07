В Тюмени семь пассажиров пострадали в ДТП с автобусом

В аварию попала «маршрутка» №6
В Тюмени в ДТП с маршрутным автобусом №6 пострадали семь пассажиров. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. Авария произошла на перекрестке улиц Холодильной и Малыгина.
«Автобус 6-го маршрута въехал в опору камеры фотофиксации. Предварительно, ранения получили 7 пассажиров „маршрутки“», — сообщили в ведомстве.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и медики. Характер травм пассажиров выясняется. Движение по этому участку дороги затруднено.
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