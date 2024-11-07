07 ноября 2024

В Тюмени семь пассажиров пострадали в ДТП с автобусом

© Служба новостей «URA.RU»
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В аварию попала «маршрутка» №6
В аварию попала «маршрутка» №6 Фото:

В Тюмени в ДТП с маршрутным автобусом №6 пострадали семь пассажиров. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. Авария произошла на перекрестке улиц Холодильной и Малыгина.

«Автобус 6-го маршрута въехал в опору камеры фотофиксации. Предварительно, ранения получили 7 пассажиров „маршрутки“», — сообщили в ведомстве.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и медики. Характер травм пассажиров выясняется. Движение по этому участку дороги затруднено.

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В Тюмени в ДТП с маршрутным автобусом №6 пострадали семь пассажиров. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. Авария произошла на перекрестке улиц Холодильной и Малыгина. «Автобус 6-го маршрута въехал в опору камеры фотофиксации. Предварительно, ранения получили 7 пассажиров „маршрутки“», — сообщили в ведомстве. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и медики. Характер травм пассажиров выясняется. Движение по этому участку дороги затруднено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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