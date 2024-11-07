Двое жителей Тюмени стали бандитами, чтобы выбивать деньги из наркоторговцев

Двое жителей Тюмени вошли в состав ОПГ для того, чтобы избивать людей, которых посчитали наркоторговцами. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. Там уточнили, что они вывозили своих жертв за город в багажнике автомобиля и там под угрозой расправы выбивали из них деньги.
«По версии следствия, в 2022 году обвиняемые вошли в состав организованной их знакомым вооруженной преступной группы с целью совершения нападений на лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств на территории города Тюмени, и хищения у них имущества. На вооружении у банды имелся травматический пистолет и патроны для использования в нападениях», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.
Следствие предполагает, что члены ОПГ назначали встречи людям, которых считали наркоторговцами и избивали их. После чего вывозили в лес в багажнике автомобиля и под угрозой пистолета отнимали все деньги и мобильные телефоны. Затем через приложения онлайн-банков они оформляли на своих жертв микрозаймы. Ущерб от действий предполагаемых бандитов составил более 750 000 рублей.
В прокуратуре добавили, что тюменцы также заставляли пострадавших признаваться в торговле наркотиками на видео. Мужчинам предъявлены обвинения по семи статьям УК РФ. В том числе, ч. 2 ст. 209 УК РФ — участие в устойчивой вооруженной группе (банде) и в совершаемых ею нападениях, и п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное группой лиц.
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