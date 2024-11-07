В Курганскую область идет вторая волна интенсивных осадков

В Курганской области ожидается вторая волна интенсивных осадков. Ухудшение погоды прогнозируется 9 и 10 ноября. По данным синоптика-любителя Ильи Винштейна, за 48 часов выпадет треть месячной нормы осадков.
«9 и 10 ноября на территории Курганской области прогнозируется ухудшение погоды. В сумме за 48 часов в Кургане выпадет до 10 мм осадков. Это треть от месячной нормы. За первые семь суток в городе уже выпало 19 мм. Утром 7 ноября высота покрова составила восемь см», — написал Винштейн в группе «Погода 45 — погода в Кургане».
9 ноября в Кургане ожидается снегопад, который к вечеру перейдет в мокрый снег. Прогнозируется метель с порывами ветра до 15 метров в секунду. Основной период интенсивных осадков придется на время с 12 до 19 часов. 10 ноября прогнозируются осадки смешанного типа. В течение ночи, утра и дня температура поднимется до плюс трех градусов, однако к вечеру ожидается похолодание.
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