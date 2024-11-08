Уехавший из России Меладзе запросил рекордный гонорар за новогодние корпоративы

Певец Валерий Меладзе перед новогодними корпоративами повысил стоимость выступления на три миллиона рублей. Теперь он просит за выход на сцену 15,5 млн рублей, это рекордный гонорар среди уехавших из России артистов.
«Меладзе активно берет заказы от россиян на предпраздничные выступления. За часовое выступление в любой точке мира певец просит 150 тысяч евро», — сообщает Life. В райдере Меладзе указано, что исполнитель готов поселиться в 4-звездочном отеле, в номере должны быть варенье из черешни и чай, а в гримерке — две бутылки 12-летнего виски и кока-кола.
Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко выступил с предложением снизить зарплаты российским артистам при их выступлении на «голубых огоньках». Однако сами артисты и некоторые СМИ отмечают, что звезды не получают зарплату за участие в новогодних шоу. Также депутаты Госдумы от «Новых людей» призвали запретить тратить на выступления артистов более одного миллиона рублей из государственных и муниципальных бюджетов. Так народные избранники отреагировали на сообщения о рекордном гонораре певца Шамана, получившего 16,6 миллиона рублей за выступление на Дне города в Оренбурге, передает телеканал 360.
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