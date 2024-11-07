07 ноября 2024

На жителя ХМАО завели уголовное дело за вылов краснокнижной рыбы

Полиция ХМАО завела дело на рыбака, который поймал осетра
© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбака из Ханты-Мансийского района поймали на вылове осетра
Рыбака из Ханты-Мансийского района поймали на вылове осетра Фото:

На жителя поселка Выкатной Ханты-Мансийского района ХМАО завели уголовное дело за незаконный вылов краснокнижной рыбы. Окружная полиция уточнила, что мужчина поймал осетра без разрешения на добычу водных биоресурсов.

«59-летний житель п. Выкатной Ханты-Мансийского района, не имея разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, незаконно добыл один экземпляр сибирского осетра. Возбуждено уголовное дело», — сообщила полиция ХМАО в telegram-канале.

Ущерб от действий рыбака оценили в 4,5 тысячи рублей. Подозреваемому избрана мера пресечения — обязательство о явке в полицию.

Ранее URA.RU писало, что предприниматель из Нижневартовска (ХМАО) хранил 6,5 тонны рыбы из Красной книги на своих складах. Запрещенную к обороту продукцию обнаружила югорская полиция.

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На жителя поселка Выкатной Ханты-Мансийского района ХМАО завели уголовное дело за незаконный вылов краснокнижной рыбы. Окружная полиция уточнила, что мужчина поймал осетра без разрешения на добычу водных биоресурсов. «59-летний житель п. Выкатной Ханты-Мансийского района, не имея разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, незаконно добыл один экземпляр сибирского осетра. Возбуждено уголовное дело», — сообщила полиция ХМАО в telegram-канале. Ущерб от действий рыбака оценили в 4,5 тысячи рублей. Подозреваемому избрана мера пресечения — обязательство о явке в полицию. Ранее URA.RU писало, что предприниматель из Нижневартовска (ХМАО) хранил 6,5 тонны рыбы из Красной книги на своих складах. Запрещенную к обороту продукцию обнаружила югорская полиция.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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