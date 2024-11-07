На жителя ХМАО завели уголовное дело за вылов краснокнижной рыбы

На жителя поселка Выкатной Ханты-Мансийского района ХМАО завели уголовное дело за незаконный вылов краснокнижной рыбы. Окружная полиция уточнила, что мужчина поймал осетра без разрешения на добычу водных биоресурсов.
«59-летний житель п. Выкатной Ханты-Мансийского района, не имея разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, незаконно добыл один экземпляр сибирского осетра. Возбуждено уголовное дело», — сообщила полиция ХМАО в telegram-канале.
Ущерб от действий рыбака оценили в 4,5 тысячи рублей. Подозреваемому избрана мера пресечения — обязательство о явке в полицию.
Ранее URA.RU писало, что предприниматель из Нижневартовска (ХМАО) хранил 6,5 тонны рыбы из Красной книги на своих складах. Запрещенную к обороту продукцию обнаружила югорская полиция.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!